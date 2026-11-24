Francisco, León XIII y Gregorio Magno: tres Papas frente al misterio del diablo
Las anotaciones íntimas de Jorge Bergoglio sobre sus encuentros con el maligno reabren una antigua discusión de la Iglesia sobre la naturaleza del mal. De Gregorio Magno a León XIII, un recorrido por tres pontificados, tres experiencias diferentes y una misma convicción: el demonio acecha, pero no tiene la última palabra.
Resumen para apurados
- El papa Francisco reabrió en Roma el debate sobre el demonio tras difundirse sus notas personales, conectando su visión con la de sus antecesores León XIII y Gregorio Magno.
- A lo largo de la historia de la Iglesia católica, distintos pontífices abordaron la presencia del mal con enfoques diversos pero manteniendo la convicción de la victoria divina.
- El análisis de estos testimonios papales renueva la doctrina contemporánea sobre la naturaleza del mal e influye en las discusiones espirituales actuales de la Iglesia católica.
Escuchar nota
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Papa Francisco
Lo más popular
Ranking notas premium