Sin “previas” ni alcohol en las inmediaciones: así serán los controles para los recitales del fin de semana en Tucumán

Resumen para apurados
- La Policía de Tucumán prohibirá previas y consumo de alcohol en inmediaciones de recitales este fin de semana largo en cuatro municipios para garantizar la seguridad pública.
- El dispositivo incluye controles viales, alcoholemia y patrullajes en Trancas, Monteros, Aguilares y el Hipódromo capitalino, bajo la consigna institucional «Fiesta sí. Delito no».
- La medida busca evitar disturbios y accidentes viales ante la masiva afluencia de público que movilizarán las celebraciones populares y los recitales en la provincia.
La Policía prepara un amplio operativo de seguridad para los eventos de gran convocatoria que se realizarán durante este fin de semana largo en distintos puntos de la provincia. Entre las principales medidas anunciadas, la fuerza no permitirá la realización de “previas” ni el consumo de bebidas alcohólicas en las inmediaciones de los predios donde se desarrollarán las celebraciones y recitales.
El dispositivo abarcará cuatro eventos que concentrarán una importante cantidad de público: la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo, en Trancas; Monteros de la Patria; la Fiesta Nacional de la Caña de Azúcar, en Aguilares; y el recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, previsto para el sábado en el Hipódromo de San Miguel de Tucumán.
Según se informó, los efectivos estarán distribuidos en puntos estratégicos, accesos y zonas de concentración, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de quienes concurran a las actividades.
Qué controles realizará la Policía
El operativo incluirá patrullajes preventivos, controles viales y de alcoholemia, verificación de documentación y controles sobre motocicletas y vehículos. También se realizarán identificaciones preventivas y habrá vigilancia permanente en los sectores de mayor circulación.
La Policía advirtió además que no se tolerarán hechos delictivos, vandalismo, agresiones, disturbios ni ninguna conducta que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas.
La medida fue comunicada bajo el lema “Fiesta sí. Delito no”, con el que la fuerza busca remarcar el carácter preventivo del operativo ante la concentración de público durante el fin de semana largo.
El cronograma de los operativos
Los dispositivos de seguridad se desplegarán de acuerdo con las fechas de cada evento:
Trancas: Fiesta Nacional e Internacional del Caballo, del 8 al 11 de octubre.
Monteros: Monteros de la Patria, del 9 al 11 de octubre.
Aguilares: Fiesta Nacional de la Caña de Azúcar, el 9 y 10 de octubre.
San Miguel de Tucumán: recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Hipódromo, el 10 de octubre.