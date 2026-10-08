Sin “previas” ni alcohol en las inmediaciones: así serán los controles para los recitales del fin de semana en Tucumán

La Policía prepara un amplio operativo de seguridad para los eventos de gran convocatoria que se realizarán durante este fin de semana largo en distintos puntos de la provincia. Entre las principales medidas anunciadas, la fuerza no permitirá la realización de “previas” ni el consumo de bebidas alcohólicas en las inmediaciones de los predios donde se desarrollarán las celebraciones y recitales.