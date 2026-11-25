Resumen para apurados
- Hasta el 30 de noviembre, jóvenes de todo el mundo pueden postularse al programa gratuito de Masdar en Emiratos Árabes para formarse como líderes en acción climática.
- La capacitación dura un año, no exige título afín y requiere inglés fluido. Combina actividades virtuales con mentorías y encuentros presenciales en Abu Dabi.
- La iniciativa busca impulsar la inserción laboral y generar proyectos ecológicos innovadores mediante la articulación entre talentos jóvenes y referentes globales.
La sostenibilidad también puede abrir oportunidades profesionales más allá de las carreras ambientales. En ese camino, el programa Future Sustainability Leaders 2027 propone una formación internacional gratuita de 12 meses para estudiantes universitarios y graduados de entre 19 y 35 años.
La iniciativa pertenece a Youth 4 Sustainability (Y4S), una plataforma impulsada por la empresa emiratí Masdar, y está dirigida a jóvenes de distintos países interesados en la acción climática, la innovación y los desafíos ambientales. No hace falta estudiar una carrera vinculada con el ambiente: se admiten postulaciones de todas las disciplinas, siempre que se cumplan los requisitos.
Qué ofrece el programa de sostenibilidad
La propuesta combina actividades virtuales con encuentros internacionales a lo largo de un año. El ciclo 2027 comenzará en enero, durante la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi (ADSW), uno de los principales encuentros internacionales dedicados a esta temática, que se realiza en Emiratos Árabes Unidos.
La formación incluye mentorías con especialistas y referentes de la industria, encuentros con líderes empresariales y responsables de políticas públicas, además de instancias de capacitación sobre desarrollo sostenible y crecimiento profesional.
Otra de las propuestas es Talent Connect, un espacio con referentes del sector que apunta a fortalecer las herramientas de inserción laboral y acercar a los jóvenes a posibles oportunidades de prácticas profesionales.
También está el Innovation Lab, un laboratorio en el que podrán desarrollar y presentar soluciones frente a problemas ambientales a través de desafíos prácticos y con acompañamiento especializado.
A estas actividades se suman la participación en el Foro Anual de Youth 4 Sustainability y el acceso a una red internacional de jóvenes interesados en impulsar proyectos vinculados con el desarrollo sostenible.
Quiénes pueden postularse
La convocatoria está destinada a personas de entre 19 y 35 años que estén cursando una carrera universitaria o que ya cuenten con un título universitario.
No hay restricciones por área de estudio, pueden presentarse estudiantes y graduados de: ingeniería, economía, comunicación, ciencias sociales, tecnología, ciencias naturales y otras disciplinas.
Uno de los requisitos centrales es contar con dominio oral del inglés, ya que las actividades incluyen intercambios con especialistas y jóvenes de distintos países. También es importante demostrar interés y motivación por la sostenibilidad, además de contar con disponibilidad para participar de las actividades previstas durante los 12 meses.
Cómo anotarse y hasta cuándo hay tiempo
La inscripción es gratuita y se realiza a través del formulario oficial de Youth 4 Sustainability (y4s.ae/en/programs/future-sustainability-leaders-program). Para completar la postulación, hay que presentar una declaración personal en la que se expliquen las motivaciones para participar, responder algunas preguntas personales y enviar un video, según las indicaciones del formulario.
El plazo para enviar la solicitud vence el 30 de noviembre de 2026. Los resultados de la selección se comunicarán en enero de 2027, de acuerdo con el calendario de la organización.
Un dato importante antes de postularse: no es necesario residir en Emiratos Árabes Unidos para participar. Sin embargo, la propuesta contempla actividades presenciales en Abu Dabi.
La información completa, los requisitos y el formulario de inscripción están disponibles en el sitio oficial de Future Sustainability Leaders - Youth 4 Sustainability. Para consultas, también se puede escribir a y4s@masdar.ae.