Cómo anotarse y hasta cuándo hay tiempo

La inscripción es gratuita y se realiza a través del formulario oficial de Youth 4 Sustainability (y4s.ae/en/programs/future-sustainability-leaders-program). Para completar la postulación, hay que presentar una declaración personal en la que se expliquen las motivaciones para participar, responder algunas preguntas personales y enviar un video, según las indicaciones del formulario.