Resumen para apurados
- La crónica de La Gaceta expone cruces entre Lisandro Catalán y Juan Manzur en Tucumán, además de acuerdos con la Nación y reclamos económicos.
- El artículo aborda la interna política tucumana que involucra también a Osvaldo Jaldo, en un marco de tensiones por fondos y convenios nacionales.
- El escenario refleja las disputas de poder local y las dificultades presupuestarias que condicionan el vínculo entre la provincia y el gobierno central.
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