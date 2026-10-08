Qué se sabe del presunto intento de secuestro en un Uber: “No es frecuente este tipo de denuncia”, dijo Girvau

“Se presentó para poner en conocimiento que él se había enterado por las redes sociales”, explicó el jefe de Policía. A partir de la denuncia, intervino la Brigada de Investigaciones junto con la Comisaría Tercera y se puso el caso en conocimiento de la Fiscalía de Delitos Complejos. Girvau remarcó que ya se reunió parte de la evidencia que será analizada por la Justicia.