Courel: “Hay un manto de impunidad que está cubriendo a Raquel Graneros”

“Sabemos lo que está pasando por detrás y es gravísimo: todo este tiempo le están dando para que ella acomode las cosas y pueda presentarse como que es una inquilina de casa o que se la prestaron. Pero la verdad, todo es un mamarracho y es obsceno lo que hizo ella y todas las personas vinculadas a este caso. Creemos nosotros que el fiscal tiene que actuar contra Raquel Graneros y no lo está haciendo”, criticó el legislador al explicar los motivos por los que presentó un nuevo escrito al fiscal requiriendo detalles de la investigación.