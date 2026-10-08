Courel: “Hay un manto de impunidad que está cubriendo a Raquel Graneros”
Resumen para apurados
- En Tucumán, el legislador Manuel Courel denunció que la causa contra la intendenta Raquel Graneros por presunto enriquecimiento ilícito está frenada para garantizarle impunidad.
- La denuncia señala la supuesta compra irregular de una mansión de un millón de dólares y el uso de presuntos testaferros, sin avances informados por el Ministerio Público Fiscal.
- El caso reaviva la tensión política en Tucumán, donde la oposición advierte sobre un sistema de protección al poder e impulsa reclamos contra las reelecciones provinciales.
“Lo que se está permitiendo es que después de cuatro meses Raquel Graneros pueda acomodar sus cosas”. De ese modo se expresó el legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán) respecto a la denuncia que realizó contra la intendenta por presunto enriquecimiento ilícito, por la supuesta compra de una casa en el country Las Yungas por más de un millón de dólares. “Hay un manto de impunidad que está cubriendo a esta persona”, arremetió en una entrevista con LG PLAY.
El parlamentario lamentó que el fiscal del caso, Fernando Blano, no les informe en qué situación se encuentra la causa, como impulsores de la investigación a pesar de haber sido rechazados como querellantes. Comentó que la jefa municipal de Graneros habría realizado diversos trámites vinculados al inmueble en cuestión. “Hizo un nuevo boleto de compraventa a través de un testaferro, es lo que nos dicen. Ahora aparecería como inquilina. Son trascendidos que me llegan y que debería investigar el fiscal y no lo está haciendo”, fustigó.
“Sabemos lo que está pasando por detrás y es gravísimo: todo este tiempo le están dando para que ella acomode las cosas y pueda presentarse como que es una inquilina de casa o que se la prestaron. Pero la verdad, todo es un mamarracho y es obsceno lo que hizo ella y todas las personas vinculadas a este caso. Creemos nosotros que el fiscal tiene que actuar contra Raquel Graneros y no lo está haciendo”, criticó el legislador al explicar los motivos por los que presentó un nuevo escrito al fiscal requiriendo detalles de la investigación.
"La causa está cajoneada"
Courel cargó también contra el titular del Ministerio Público Fiscal (MPF), Edmundo Jiménez, a quién tildó de cómplice. “Nos dicen que la causa está cajoneada por orden del ministro fiscal Jiménez; no está avanzando la investigación”, lanzó. Respecto a la causa, la catalogó como “un caso obsceno de enriquecimiento ilícito” y mencionó que la intendenta “no tiene ninguna manera de justificar cómo compró esa casa” y mencionó que tendría otras posesiones como “una mansión en Tafí del Valle”, una camioneta 4x4 y hasta una lancha.
“Hay toda una estructura en Tucumán para proteger al poder”, insistió Courel, quien consideró que Graneros expuso al peronismo del interior. “Si ella cae sería un efecto para todo el sistema feudal de Tucumán”, declaró.
Presentación en la Justicia
De cara a la cuestión electoral, Courel remarcó que el espacio Cambia Tucumán, que lidera el diputado Mariano Campero, se encuentra recorriendo toda la provincia, conociendo de primera mano las necesidades de la gente y la situación de la infraestructura de la provincia. A su vez, indicó que su espacio está terminando de trabajar en una presentación contra la inconstitucionalidad del artículo 90 de la Constitución de Tucumán, que permite que quien fue dos veces vicegobernador pueda ser dos veces gobernador. “Eso es repugnante para el principio republicano de división de poderes”, manifestó. Aclaró, sin embargo, que no sería una determinación contra el gobernador Osvaldo Jaldo.
"Catalán quiere dividir la oposición"
Por último, el legislador camperista cargó con dureza contra Lisandro Catalán y el proyecto de La Libertad Avanza. “Catalán es un tucumano que vive hace 30 años en Buenos Aires y que viene una vez cada dos semanas, tres días, y quiere digitar desde Buenos Aires qué es lo que tenemos que hacer los tucumanos. Si quisiera ser gobernador tendría que venir a vivir a Tucumán. Es muy irresponsable lo que está haciendo, que es destruir la oposición a pedido de Jaldo”, disparó.
Respecto a los comicios municipales de Yerba Buena, Courel opinó que bajar a Federico Pelli como candidato a intendente y designar a Agustín Delacroix fue reconocer que lo que hacía Catalán “era un mamarracho”. “Lo quiero mucho a ‘Ayo’. Es un gran cocinero, un gran empresario, pero como intendente es poco serio. Lo conozco a ‘Ayo’ y no sé cuál es su propuesta para Yerba Buena. No lo veo como intendente, lo veo poco serio para los vecinos de Yerba Buena”, comentó. A su vez, mencionó que Catalán quiere dividir a la oposición para buscar un cargo nacional. “Lo que le interesa es ser diputado o senador. Se tiene que sacar la careta”, disparó.