“Todo lo que manifiesta Courel es completamente falso”, remarcó la abogada de Graneros

Resumen para apurados
- La abogada de la intendenta de Graneros rechazó hoy en Tucumán la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito del legislador Manuel Courel, calificando el hecho como falso.
- La denuncia apunta a la compra de una casa de un millón de dólares en Yerba Buena. La defensa asegura que la propiedad no es de la intendenta y que hay un trasfondo político.
- La resolución judicial impactará la escena política tucumana. La defensa colabora con la causa y advierte que iniciará acciones legales por daños al demostrarse la inocencia.
La abogada de la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, cargó contra el legislador Manuel Courel, quien presentó una denuncia judicial por presunto enriquecimiento ilícito por la supuesta adquisición de una casa valuada en más de un millón de dólares en el country Las Yungas, en Yerba Buena, y solicitó mayor celeridad con la causa. “Lo que manifiesta (el legislador) en los medios es completamente falso. Que deje de incurrir en delitos haciendo una gira mediática por todos los medios digitales de la provincia”, reprochó Paula Morales Soria.
La letrada penalista remarcó que es muy respetuosa de la Justicia y que por ese motivo no se expresó tempranamente sobre el tema, pero indicó que se vio en la obligación de hablar públicamente “luego de las incansables expresiones violentas, mentiras, difamaciones y campaña abusiva y mediática que realiza el legislador Courel”.
El parlamentario yerbabuenense presentó una denuncia penal en la Fiscalía de Concepción, a cargo de Diego Hevia, con el respaldo del concejal Luis Escobar y el patrocinio del ex edil de Alberdi, Luis Díaz Augier. En el escrito presentó que “la denunciada habría adquirido un inmueble identificado como lotes 70 y 71 en el sector 12 del country Las Yungas, de la ciudad de Yerba Buena, por una suma superior a U$S1.000.000, con dinero en efectivo. Esta adquisición resulta sospechosa, dado que la denunciada no registra otro antecedente laboral que no sea su condición, al momento de la operación, de intendenta”.
"Que limite su actuar abusivo"
Morales Soria rechazó completamente la presentación y señaló que hay una intencionalidad política por detrás. “(Courel) junto a otros políticos de un partido diferente al de la intendente realizaron una denuncia penal infundada, desde su redacción hasta las evidencias que adjuntan. Acudieron a la Justicia, entonces dejen a la Justicia actuar”, dijo.
“El legislador tiene la obligación de saber que hay poderes independientes, como el Poder Judicial, y debe dejarlos trabajar. Que limite su actuar abusivo, hostigatorio (sic) y violento en contra de la intendente, y que todo lo que tenga que presentar o decir lo haga en la causa judicial. El circo mediático que armó con esta causa no hace otra cosa que entorpecer a la misma y generar odio en una sociedad que la está pasando mal”, desarrolló la abogada de Graneros.
En ese sentido, la defensora legal de la intendenta solicitó al legislador que en vez de desfilar por los medios de comunicación “utilice el tiempo para trabajar en beneficio de la gente que lo votó” y que responda por esas personas que confiaron en él. “Antes del desfile mediático nadie lo conocía, ni sabíamos que era legislador”, lanzó. Además, advirtió que cuando la causa termine “todos los que hicieron de esto su campaña política” tendrán que responder por el daño ocasionado.
Por último, la letrada aprovechó para enviar un mensaje a la sociedad sobre la situación de la intendenta de Graneros. “A raíz de esta denuncia, desde el primer momento -y sin habernos citado judicialmente- nos pusimos a disposición de la Justicia y estamos colaborando con la causa. Lo continuaremos haciendo a los fines de demostrar la verdad e inocencia de la intendente”, subrayó la abogada
Morales Soria dijo en una entrevista previa con este diario que presentaron pruebas ante la Justicia, aunque se excusó de brindar precisiones porque -dijo- es una cuestión latente. “Todos los informes que la Justicia ha pedido están a favor de la intendenta. Lo único que (los denunciantes) han presentado es una copia de las expensas que no está autenticada. Ellos nos han denunciado judicialmente y nosotros responderemos judicialmente”, mencionó.
En el mismo reportaje, aseguró que la cuestionada vivienda, ubicada en los lotes 70 y 71 en el sector 12 del country yerbabuenense, no es de propiedad de la intendenta. “Si eso fuera verdad, ¿por qué no presentan los documentos que dicen que tienen? No han presentado nada, solo una copia de las expensas, que no sabemos si es real o no”, dijo y afirmó que el domicilio de la jefa municipal está en Graneros.