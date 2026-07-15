“Todo lo que manifiesta Courel es completamente falso”, remarcó la abogada de Graneros

El parlamentario yerbabuenense presentó una denuncia penal en la Fiscalía de Concepción, a cargo de Diego Hevia, con el respaldo del concejal Luis Escobar y el patrocinio del ex edil de Alberdi, Luis Díaz Augier. En el escrito presentó que “la denunciada habría adquirido un inmueble identificado como lotes 70 y 71 en el sector 12 del country Las Yungas, de la ciudad de Yerba Buena, por una suma superior a U$S1.000.000, con dinero en efectivo. Esta adquisición resulta sospechosa, dado que la denunciada no registra otro antecedente laboral que no sea su condición, al momento de la operación, de intendenta”.