Anuncian chárter directo desde Tucumán con Río de Janeiro

Durante este año Brasil ha sido la estrella entre los destinos del exterior más elegidos por los argentinos. La demanda por el país vecino sigue creciendo y es uno de los destinos predilectos también para las próximas vacaciones. Por eso, con esta propuesta exclusiva de Ola para la temporada, los tucumanos podrán aprovechar una ruta directa, pudiendo disfrutar de la playa en tan solo dos horas.