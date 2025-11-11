Secciones
Anuncian chárter directo desde Tucumán con Río de Janeiro

Ola mayorista de turismo lanzó una propuesta para la próxima temporada.

En Río de Janeiro, vista aérea del Cristo Redentor y del Pan de Azúcar. Foto Shutterstock En Río de Janeiro, vista aérea del Cristo Redentor y del Pan de Azúcar. Foto Shutterstock
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs

Ola anunció el lanzamiento de esta propuesta para la temporada de verano, que tiene salidas confirmadas desde la ciudad de San Miguel de Tucumán todos los sábados de enero y febrero de 2026 y es operado por Flybondi.

Esta nueva ruta forma parte de la línea Chárters OLA, diseñada para conectar a los viajeros de todo el país con los destinos más elegidos del verano, ofreciendo una experiencia integral y con todo resuelto.

Durante este año Brasil ha sido la estrella entre los destinos del exterior más elegidos por los argentinos. La demanda por el país vecino sigue creciendo y es uno de los destinos predilectos también para las próximas vacaciones. Por eso, con esta propuesta exclusiva de Ola para la temporada, los tucumanos podrán aprovechar una ruta directa, pudiendo disfrutar de la playa en tan solo dos horas.

Los pasajeros que viajen desde Tucumán podrán elegir alojarse en la ciudad de Río de Janeiro, disfrutar de las playas de Búzios o combinar ambos destinos en un mismo itinerario, adaptando el viaje a su estilo y preferencias.

El paquete que ofrece Ola incluye vuelo chárter directo Tucumán – Río de Janeiro, con 15 kg de equipaje en bodega, alojamiento confirmado en hoteles seleccionados en Río de Janeiro y Buzios, traslados directos de llegada y salida, desde el aeropuerto al hotel y asistencia al viajero Assist Card, para viajar con total tranquilidad.

“Con esta propuesta reforzamos nuestro compromiso con el desarrollo turístico del interior del país, acercando nuevas opciones internacionales a los tucumanos y ampliando nuestra oferta de productos exclusivos”, comentó Andres de Rossi, Director comercial de Ola Mayorista. Los tucumanos que deseen disfrutar de esta propuesta deben acercarse a su agencia de confianza y pedir este paquete directo a Brasil.

