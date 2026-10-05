El viaje de Milei con gobernadores reordena el tablero político y legislativo

Resumen para apurados
- Javier Milei viajó a París en octubre con gobernadores dialoguistas para atraer inversiones extranjeras y dar señales de gobernabilidad a los mercados internacionales.
- La gira permitió negociar financiamiento y la agenda legislativa lejos de la tensión local, en medio de presiones económicas y reacomodamientos políticos provinciales.
- La foto conjunta compromete a las provincias con reformas clave en el Congreso y redefine los acuerdos y alianzas estratégicas rumbo a las elecciones de 2027.
El viaje que encabezó al presidente Javier Milei junto a una comitiva de gobernadores dialoguistas a la capital francesa, en el marco de la Argentina Week París, dejó una fuerte impronta tanto en el plano internacional como en el tablero político interno. La iniciativa tuvo como objetivo central atraer inversiones estratégicas para el país y, principalmente, emitir una señal inequívoca hacia los mercados internacionales sobre la consolidación de la gobernabilidad. Las repercusiones que surgieron desde la comitiva que participó de la actividad fueron claras y remarcaron que de cara al exterior se mandó un mensaje contundente para disipar dudas sobre el rumbo económico y ratificar que el proceso de transformaciones no dará un paso atrás, sino que apunta a profundizarse con miras al escenario electoral de 2027.
En diálogo con LA GACETA, el analista político Patricio Adorno aseguró que hacia afuera, la imagen de un jefe de Estado secundado por mandatarios provinciales de diversos signos políticos adquirió un valor simbólico determinante. Según Adorno, este gesto proyecta la capacidad del Poder Ejecutivo nacional de reunir a más de la mitad de los gobernadores del país en torno a un proyecto común. Esta exhibición de respaldo político cobra especial alivio en un contexto internacional atravesado por la incertidumbre financiera global y en medio de las persistentes presiones económicas y sociales domésticas que enfrenta la administración libertaria.
Para el licenciado en Ciencias Políticas, en el frente interno, la gira ofreció una plataforma única de negociación y diálogo alejada de la tensión territorial cotidiana. Para los mandatarios provinciales, la distancia geográfica y la agenda de trabajo compartida con el presidente y ministros clave, como el Jefe de gabinete Diego Santilli, brindaron la flexibilidad necesaria para abordar consensos estratégicos. La posibilidad de debatir lejos del foco mediático local permitió explorar acuerdos de gobernabilidad e ir delineando dinámicas electorales con mayor libertad de maniobra.
Las conversaciones en suelo parisino también estuvieron atravesadas por la crucial agenda legislativa que se avecina en el Congreso de la Nación, con el debate sobre el futuro de las PASO como eje prioritario. En relación a esto, el director general de la consultora Meraki remarcó que la definición del calendario electoral en las provincias, con distritos que ya desdoblaron y bloques regionales como el Norte Grande que aún evalúan sus fechas, funciona como un elemento de negociación y presión entre los gobernadores y la Casa Rosada, en una carrera donde los tiempos para impulsar reformas estructurales en el Congreso de la Nación son cada vez más acotados.
Por otro lado, la interacción institucional puso sobre la mesa la compleja red de incentivos y necesidades financieras que condicionan la relación entre la Nación y las jurisdicciones subnacionales. En palabras del analista, la dinámica del endeudamiento y la gestión de recursos evidencia un escenario en el cual el Gobierno se ha forzado a articular acuerdos más precisos. Esta realidad refleja que sostener el equilibrio con los gobernadores “dialoguistas y transaccionales” exige un esfuerzo constante frente a una oposición atenta a los márgenes de gobernabilidad.
Como parte de las negociaciones que se pueden haber barajo en el marco del viaje, Adorno aseguró que el armado de las candidaturas para los próximos turnos electorales representa otro de los frentes de análisis. Para el consultor, la estrategia que definirá el oficialismo nacional en cada provincia transmitirá señales explícitas sobre su nivel de confrontación o concordia con las gestiones locales: competir con figuras de peso que busquen la gobernación o con referentes institucionales sin disputar el poder territorial cambiará significativamente la química de los acuerdos internos con los mandatarios provinciales.
“Influencia política”
Para el analista Carlos Fara la iniciativa buscó proyectar ante el mundo y los mercados internacionales una sólida imagen de consenso y gobernabilidad. Al sumar a mandatarios provinciales que no pertenecen a La Libertad Avanza (LLA), el Ejecutivo nacional transmitió que conserva una clara capacidad de convocatoria e influencia política sobre sus socios, ofreciendo una potente señal institucional en un contexto global atento a la estabilidad del país.
En diálogo con este medio, Fara sostuvo que la gira internacional funcionó como un espacio de acercamiento con miras a contener la emergencia de terceras vías o proyectos electorales alternativos. Fara destacó que la amplia convocatoria a mandatarios de distintos signos partidarios demostró una señal de apertura federal que, en la práctica, los compromete simbólicamente con las decisiones del oficialismo. Al posar junto al Presidente en el exterior, a los gobernadores se les vuelve más costoso tomar distancia de las iniciativas parlamentarias clave que la Casa Rosada necesita impulsar en el Congreso de la Nación, analizó.
El consultor remarcó además que la actividad en París debe entenderse también a partir de la relación entre Balcarce 50 y los distritos provinciales donde se estableció un esquema de interdependencia pragmática donde ambas partes se necesitan mutuamente. Por un lado, la gestión libertaria requiere del acompañamiento legislativo de los mandatarios provinciales para aprobar reformas troncales y garantizar la sanción del Presupuesto Nacional o la eliminación de las PASO.
En definitiva, la travesía a Francia combinó la diplomacia económica con el pragmatismo de la política doméstica. Mientras hacia el exterior se buscó exhibir cohesión y un respaldo político ampliado para dar certezas al capital extranjero, hacia el interior se reordenan las fichas del poder entre la Nación y las provincias. El balance del viaje refleja un tablero donde las necesidades parlamentarias del Gobierno nacional y los requerimientos financieros de las provincias terminan moldeando una alianza estratégica de cara a los próximos desafíos legislativos y electorales.
Ausencia: “Evitó un costo político mayor”
Una de las particularidades más destacadas del encuentro en Francia fue la ausencia del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, decisión que Patricio Adorno interpretó como una jugada de cálculo político pragmático. En un escenario convulsionado por la interna dentro del peronismo tucumano y la tirantez con sectores del ex gobernador Juan Manzur, mostrarse en una foto de estrecha proximidad con Javier Milei en París habría tenido un costo político innecesario, exponiéndolo a mayores críticas de su propia base partidaria, consideró el analista. “No era necesario para Osvaldo Jaldo participar del viaje, habiendo dejado en claro durante estos tres años que puede sentarse a negociar con el Gobierno nacional. Con su no participación en la comitiva evitó pagar un costo político innecesario en este momento y darle más elementos a la oposición interna para diferenciarse y para contrastar con él”, enfatizó.