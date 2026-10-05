El viaje de Milei con gobernadores reordena el tablero político y legislativo

Ausencia: “Evitó un costo político mayor”

Una de las particularidades más destacadas del encuentro en Francia fue la ausencia del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, decisión que Patricio Adorno interpretó como una jugada de cálculo político pragmático. En un escenario convulsionado por la interna dentro del peronismo tucumano y la tirantez con sectores del ex gobernador Juan Manzur, mostrarse en una foto de estrecha proximidad con Javier Milei en París habría tenido un costo político innecesario, exponiéndolo a mayores críticas de su propia base partidaria, consideró el analista. “No era necesario para Osvaldo Jaldo participar del viaje, habiendo dejado en claro durante estos tres años que puede sentarse a negociar con el Gobierno nacional. Con su no participación en la comitiva evitó pagar un costo político innecesario en este momento y darle más elementos a la oposición interna para diferenciarse y para contrastar con él”, enfatizó.