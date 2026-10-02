Libres del Sur cuestionó el modelo económico de Milei: “La motosierra y el abandono está generando recesión y pobreza”

“Se siguen cerrando empresas y perdiendo fuentes de trabajo, los jefes de hogar se emplean cada vez más en la informalidad y con salarios que no alcanzan, los precios de los alimentos y servicios básicos suben y las familias se endeudan para llegar a fin de mes. Las provincias perdemos recursos porque cae la recaudación y porque el gobierno nacional no cumple con enviar los fondos que debe”, afirmó Gómez Rossi.