Libres del Sur cuestionó el modelo económico de Milei: “La motosierra y el abandono está generando recesión y pobreza”
Los referentes del espacio recorrieron Villa Urquiza, dialogaron con vecinos sobre las principales problemáticas del barrio e inauguraron un centro Comunitario y de Capacitación. También participaron del cierre de talleres de prevención de la salud.
Resumen para apurados
- Dirigentes de Libres del Sur criticaron en Tucumán el plan económico de Milei por generar recesión y pobreza, tras inaugurar un centro comunitario barrial.
- El legislador Gómez Rossi cuestionó el ajuste fiscal y la falta de fondos a provincias, advirtiendo sobre el aumento del desempleo y los índices de pobreza.
- La agrupación ratificó su respaldo al gobernador Osvaldo Jaldo, apostando a un modelo provincial con obra pública y presencia estatal frente al ajuste nacional.
Referentes de Libres del Sur recorrieron la barriada de Villa Urquiza, donde mantuvieron encuentros con vecinos para conocer las problemáticas que atraviesan las familias de la zona. Durante la jornada también dejaron inaugurado un centro Comunitario y de Capacitación y participaron del cierre de talleres de prevención de la salud.
Al finalizar la actividad, el legislador Ernesto Gómez Rossi y el concejal Gastón Gómez realizaron declaraciones y cuestionaron los índices de pobreza y el modelo económico implementado por el Gobierno de Javier Milei.
“Se siguen cerrando empresas y perdiendo fuentes de trabajo, los jefes de hogar se emplean cada vez más en la informalidad y con salarios que no alcanzan, los precios de los alimentos y servicios básicos suben y las familias se endeudan para llegar a fin de mes. Las provincias perdemos recursos porque cae la recaudación y porque el gobierno nacional no cumple con enviar los fondos que debe”, afirmó Gómez Rossi.
El legislador también hizo referencia a los últimos indicadores de pobreza e indigencia. “Aunque Milei se enoje con los datos, la pobreza creció y afecta a más del 32% de los argentinos, y casi el 8% cayeron en la indigencia”, sostuvo.
En ese sentido, cuestionó el enfoque económico del Gobierno nacional y planteó la necesidad de combinar el equilibrio fiscal con crecimiento e inversión.
“No se puede sostener el equilibrio fiscal solo con ajuste, también se necesita crecer, se necesitan inversiones y se necesitan ingresos; pero los ingresos caen mes a mes porque el modelo de la motosierra y el abandono está generando recesión y pobreza”, cuestionó el legislador.
El respaldo a la gestión de Osvaldo Jaldo
Por su parte, el concejal Gastón Gómez expresó su respaldo a la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo y ratificó el acompañamiento de Libres del Sur al mandatario tucumano.
“Desde Libres del Sur creemos en un modelo de Estado inteligente y presente y que garantiza derechos como tenemos en Tucumán”, sostuvo Gómez.
El concejal destacó además un esquema basado, según planteó, en la infraestructura, la obra pública y la generación de trabajo. “Un modelo con estrategia en infraestructura, con obra pública, con trabajo, en definitiva con un Estado cerca de los vecinos, defendiendo a quienes producen y trabajan, a los que menos tienen y más necesitan, un modelo de crecimiento y con la gente adentro”, afirmó.
Finalmente, Gómez ratificó el acompañamiento del espacio al Gobierno provincial: “Por eso vamos a seguir trabajando junto al gobernador Osvaldo Jaldo, por un Tucumán mejor, por el Tucumán que queremos y nos merecemos”.