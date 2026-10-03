Milei, Bullrich, el huevo y la gallina: dos visiones que buscan sostener el modelo o apuntalar el voto

Como una variante de lo anterior, lo que surge de esta postura es una especulación: ¿la exministra representa para los hombres de negocios una especie de "peronismo sin Perón"? No porque ella quiera cambiar el rumbo económico, sino porque lo que promete es mantener las reformas sin los modales agresivos del Presidente, que tanto preocupan al empresariado, sobre todo por “piantavotos”. Si bien apoyan el rumbo del Gobierno, temen al costo que paga Milei por pelearse con todo el mundo. Las palabras del arzobispo Jorge García Cuerva —quien advirtió que el Papa vendrá a un país “herido, dividido y en crisis” donde "la intolerancia y la descalificación son moneda corriente"— reforzaron esa idea: para muchos, las formas también importan.