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Quién es Burkina Faso, el rival que ya le ganó a Argentina y que nombró el "Che africano"

Antes del amistoso de esta noche en el Monumental, un repaso por las historias más curiosas del seleccionado africano y de su país.

TIERRA DE ÍNTEGROS. El seleccionado de Burkina Faso y Thomas Sankara, el Che africano, que en 1984 le dio al país el nombre que lleva hoy.
TIERRA DE ÍNTEGROS. El seleccionado de Burkina Faso y Thomas Sankara, el "Che africano", que en 1984 le dio al país el nombre que lleva hoy.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina enfrenta esta noche a Burkina Faso en un partido amistoso en el estadio Monumental, en lo que representa el primer cruce en la historia entre ambas selecciones mayores.
  • El único antecedente data del Mundial Sub-17 de 2001, con victoria africana. La nación debe su nombre al líder Thomas Sankara y posee una rica tradición cultural y deportiva.
  • El conjunto africano llega a Buenos Aires sin figuras clave como Edmond Tapsoba, afrontando un reto crucial para consolidar su visibilidad competitiva a nivel internacional.
Resumen generado con IA

Para la mayoría de los hinchas, Burkina Faso es apenas un nombre difícil de ubicar en el mapa. Sin embargo, el rival de la selección argentina esta noche en el Monumental guarda historias que van desde una princesa legendaria hasta un antecedente que todavía figura en los registros de las juveniles de la Albiceleste.

Aunque las selecciones mayores nunca se enfrentaron, Argentina y Burkina Faso ya se cruzaron dos veces. Fue en el Mundial Sub-17 de Trinidad y Tobago 2001: en la fase de grupos igualaron 2 a 2 y, dos semanas después, los africanos ganaron 2 a 0 el partido por el tercer puesto. Aquel bronce sigue siendo el mejor resultado de su historia en la categoría.

El país de los íntegros

Burkina Faso significa "tierra de hombres íntegros". El nombre lo impuso en 1984 Thomas Sankara, un capitán del Ejército que había tomado el poder un año antes, a los 33, mediante un golpe de Estado; hasta entonces, el país se llamaba Alto Volta.

Marxista y admirador de Ernesto Guevara, se ganó el apodo de "Che africano" con un estilo de gobierno tan austero como provocador: rebajó su propio sueldo, eliminó los pasajes en primera clase de los funcionarios, vendió la flota de Mercedes-Benz del gobierno y convirtió al modesto Renault 5 en el auto oficial de sus ministros. 

Además, impulsó campañas masivas de vacunación y alfabetización, y prohibió la ablación y la poligamia. Como el rosarino, tuvo un final violento: fue asesinado en 1987, a los 37 años, durante el golpe que encabezó su amigo Blaise Compaoré, quien gobernó durante 27 años y en 2022 fue condenado en ausencia a cadena perpetua por el crimen.

Potros de cine

El apodo del seleccionado remite al caballo de la princesa Yennenga, madre mítica de los mossi. Esa misma figura da nombre al máximo premio del Fespaco, el festival de cine que Uagadugú organiza cada dos años desde 1969 y que es considerado el más importante de África.

En su territorio viven unos 24 millones de personas y se hablan 59 lenguas. El moré, idioma del pueblo mossi, lo habla la mitad de la población. Tras una reforma constitucional, el francés dejó de ser lengua oficial y pasó a ser, junto con el inglés, idioma de trabajo.

Hipopótamos y oro

Rodeado por seis naciones y sin salida al mar, alberga un lago con cerca de un centenar de hipopótamos, cascadas como las de Karfiguéla y el Parque Nacional W, que comparte con Níger y con Benín, el rival argentino del martes. Su economía depende en buena medida del oro, su principal producto de exportación, y del algodón.

Una roja anulada

En la cancha, su mayor logro fue la final de la Copa Africana 2013, que perdió 1 a 0 ante Nigeria. En la semifinal ante Ghana, Jonathan Pitroipa vio una roja polémica que la Confederación Africana anuló días después: el extremo jugó la final y fue elegido mejor jugador del torneo.

Nunca disputó un Mundial, aunque estuvo a un gol de Brasil 2014, cuando Argelia lo eliminó en el repechaje. Su capitán actual, Edmond Tapsoba, fue campeón invicto de la Bundesliga con Bayer Leverkusen en 2024. Esta noche, sin embargo, no estará en Núñez: según la prensa africana, forma parte del grupo de titulares que decidió no subir al avión rumbo a Buenos Aires.

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