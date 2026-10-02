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Incertidumbre en la Selección: problemas con los vuelos ponen en duda el amistoso ante Burkina Faso

A poco más de 24 horas del partido en el Monumental, la delegación africana sigue varada en Marruecos tras la cancelación de su chárter y desacuerdos internos. Hubo gestiones diplomáticas para destrabar el viaje, pero el tiempo apremia.

Incertidumbre en la Selección: problemas con los vuelos ponen en duda el amistoso ante Burkina Faso
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El amistoso de la Selección Argentina ante Burkina Faso de este sábado en el Monumental está en duda porque el plantel africano sigue varado en Marruecos por fallas logísticas.
  • La demora se originó por la cancelación de un vuelo chárter y quejas internas de los jugadores, lo que forzó gestiones diplomáticas para destrabar el viaje a Buenos Aires.
  • A la espera de una definición oficial sobre el partido, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni evalúa alternativas y ya piensa en el cruce del próximo martes frente a Benín.
Resumen generado con IA

El segundo amistoso de la selección argentina quedó en el aire a un día de disputarse. Burkina Faso, rival programado para este sábado a las 21 en el Monumental, todavía no viajó al país y permanece en Marruecos, lo que pone en riesgo la realización del encuentro. Aunque el cronograma inicial preveía el arribo del plantel a Buenos Aires el martes por la noche, el avión ni siquiera despegó y los plazos operativos quedaron al límite.

La demora responde a una mezcla de desmanejos logísticos y reclamos internos. Trascendió que los futbolistas frenaron la salida por disconformidad con pautas de traslado y hospedaje acordadas con la organización. En paralelo, la Federación Burkinesa de Fútbol (FBF) emitió un comunicado donde atribuyó el conflicto a la cancelación imprevista del chárter contratado para el 30 de septiembre. Como las conexiones comerciales implicaban demasiadas escalas y un desgaste físico excesivo para el plantel, intervinieron la ministra de Deportes, Annick Pikbougoum Zingué Ouattara, el presidente de la federación y el embajador en Rabat para coordinar un vuelo de urgencia.

El contratiempo altera los planes del equipo de Lionel Scaloni, que venía del triunfo 4-0 ante Bolivia en Córdoba. El choque frente al seleccionado africano (62° del ranking FIFA) ya estaba condicionado por la sanción que redujo la capacidad del Monumental al 50%. Mientras se define si el partido se juega, se reprograma o se cancela, el cuerpo técnico también sigue atento a Lionel Messi, quien ya descansa en Rosario a la espera de sumarse para el encuentro del martes ante Benín.

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