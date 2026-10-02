Incertidumbre en la Selección: problemas con los vuelos ponen en duda el amistoso ante Burkina Faso

La demora responde a una mezcla de desmanejos logísticos y reclamos internos. Trascendió que los futbolistas frenaron la salida por disconformidad con pautas de traslado y hospedaje acordadas con la organización. En paralelo, la Federación Burkinesa de Fútbol (FBF) emitió un comunicado donde atribuyó el conflicto a la cancelación imprevista del chárter contratado para el 30 de septiembre. Como las conexiones comerciales implicaban demasiadas escalas y un desgaste físico excesivo para el plantel, intervinieron la ministra de Deportes, Annick Pikbougoum Zingué Ouattara, el presidente de la federación y el embajador en Rabat para coordinar un vuelo de urgencia.