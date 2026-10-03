Por qué Burkina Faso jugará con la Sub-23: la trama del viaje que casi suspende el amistoso con Argentina

La delegación debía viajar el 30 de septiembre, después de vencer 1 a 0 a República Centroafricana en Marruecos por la clasificación a la Copa Africana 2027. Sin embargo, la empresa contratada canceló el vuelo sin previo aviso, según informó la Federación Burkinesa de Fútbol (FBF). Siguieron dos intentos de salida frustrados y un conflicto por las condiciones: los jugadores rechazaron un vuelo comercial con escalas y reclamaron un chárter. "Ciertas limitaciones, especialmente las relacionadas con los tiempos de viaje, generaron reticencias entre los jugadores", reconoció la FBF en un comunicado.