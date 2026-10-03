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Seguí en vivo el vuelo de Burkina Faso: el avión que trae al rival de la Selección ya está rumbo a Ezeiza

El chárter despegó de Casablanca con varias horas de demora y aterrizará alrededor de las 15.30. Viaja con la Sub-23 y casi sin figuras tras una semana caótica.

A CONTRARRELOJ. La delegación burkinesa, con mayoría de juveniles, viaja tras pasar tres días varada en Casablanca.
A CONTRARRELOJ. La delegación burkinesa, con mayoría de juveniles, viaja tras pasar tres días varada en Casablanca.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Burkina Faso viaja hoy hacia Ezeiza con un plantel juvenil para enfrentar esta noche a la Selección Argentina en el Monumental, tras superar días de caos y demoras en Marruecos.
  • El chárter original se canceló y los futbolistas titulares rechazaron las escalas y la falta de premios, por lo que el cuerpo técnico debió convocar a juveniles de la Sub-23.
  • El equipo llegará con apenas cinco horas de margen antes del pitazo inicial, lo que complicará su preparación física y reducirá la competitividad deportiva del amistoso.
Resumen generado con IA

El avión que trae a Burkina Faso, el rival esta noche de la selección argentina, ya cruza el Atlántico. Se trata del vuelo HFY321 de Hi Fly, una aerolínea chárter portuguesa, que despegó esta madrugada desde Casablanca con varias horas de demora y tiene previsto aterrizar en Ezeiza alrededor de las 15.30. El trayecto, de casi 12 horas, puede seguirse en tiempo real (hacer click aquí).

Para el seleccionado africano, ese despegue puso fin a una semana caótica, que incluyó tres días varados, reclamos de los jugadores y una nómina desarmada a último momento.

El 28 de septiembre, Burkina Faso le ganó 1-0 a República Centroafricana en Marruecos, por la clasificación a la Copa Africana 2027. Dos días después debía volar a Buenos Aires, pero la empresa contratada canceló el chárter sin previo aviso. Desde entonces, la delegación permaneció en Casablanca.

Siguieron dos intentos de salida frustrados. Las alternativas que se barajaron, con vuelos comerciales y escalas, no convencieron a los futbolistas. 

"Ciertas limitaciones, especialmente las relacionadas con los tiempos de viaje, generaron reticencias entre los jugadores", explicó la Federación Burkinesa de Fútbol (FBF) en un comunicado. Al malestar logístico se sumó el económico: la AFA cubre traslados, alojamiento y comidas, pero no paga premio ni comparte la recaudación. Para destrabar la situación intervinieron la ministra de Deportes, el presidente de la FBF y el embajador en Marruecos.

Un avión con juveniles

Cuando finalmente apareció el vuelo especial, la mayoría del plantel mayor decidió no subir. Según el periodista francés Romain Molina, solo un futbolista de la selección principal viajó: el volante Bebel Doumbia, del Rapid de Bucarest. Se quedaron, entre otros, el capitán Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), Nasser Djiga (Wolverhampton), Arsène Kouassi (Lorient) y Lassina Traoré (Shakhtar Donetsk). 

Para completar la delegación, el técnico Amir Abdou recurrió a la Sub-23, que se preparaba para un amistoso con Malí que terminó suspendido. "Contra Argentina, el desafío es enorme, y la determinación sigue intacta", aseguró la federación.

Cuenta regresiva en Ezeiza

Si se cumplen los horarios, los africanos tendrán unas cinco horas y media entre el aterrizaje y el pitazo inicial, previsto para las 21 en el Monumental. En ese lapso deberán completar los trámites migratorios, trasladarse hasta Núñez en una tarde con alerta amarilla por tormentas y ponerse los botines.

La Selección, que viene de golear 4-0 a Bolivia en Córdoba, espera a un rival que armó su lista sobre la hora y que, a esta altura, todavía vuela a miles de kilómetros de la cancha.

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