Seguí en vivo el vuelo de Burkina Faso: el avión que trae al rival de la Selección ya está rumbo a Ezeiza

El avión que trae a Burkina Faso, el rival esta noche de la selección argentina, ya cruza el Atlántico. Se trata del vuelo HFY321 de Hi Fly, una aerolínea chárter portuguesa, que despegó esta madrugada desde Casablanca con varias horas de demora y tiene previsto aterrizar en Ezeiza alrededor de las 15.30. El trayecto, de casi 12 horas, puede seguirse en tiempo real (hacer click aquí).