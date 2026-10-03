OpiniónColumnas Puntos de vista sobre management: la IA no ordena el caos, lo acelera Francisco López Cruz - Director de López Cruz & Co Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Hace 4 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas WhatsAppInteligencia Artificial Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Doc, ¿De qué corno vamos a vivir cuando nuestro conocimiento no valga un mango? León XIV pide tomar en serio los riesgos de la IA Inteligencia Artificial: las profesiones universitarias más expuestas y qué trabajos podrían crecer Fútbol, romance, drogas, armas y venganza en redes: las aristas del enfrentamiento entre dos bandas Lo más popular El compromiso de una prepaga tucumana con la cobertura y la prevención "Fue como ganar un Mundial": la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo Teatro: Kikín Díaz transita los textos de Pedro Lemebel Comedia en el teatro Mercedes Sosa: risas y reflexión en “La cena de los tontos” ¿Invasión en Tucumán? Por qué aparecen cientos de hormigas voladoras Ranking notas premium Tras la ola de críticas, la Corte aclaró que no avaló la venta de tierras y apuntó a las redes sociales Ni saludo ni charla: el frío cruce entre Adrián Ravier y Malena Galmarini en LA GACETA La Cámara Federal convalidó la elección en Medicina y cerró la discusión por las reelecciones en la UNT Elecciones en la UNT: la Cámara Federal cerró el paso al recurso extraordinario en el caso Pagani Los cinco confirmados y los interrogantes que resta por develar en la Libertad Avanza de Tucumán