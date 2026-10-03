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Murió Ricardo Soulé, el poeta que llevó “La Biblia” al rock

El fundador de Vox Dei tenía 76 años. Días atrás admitió problemas de salud. Visitó Tucumán desde los primeros años de grupo y volvió en 2023.

EN EL MERCEDES SOSA. La última visita de Soulé a Tucumán se dio el 4 de agosto de 2023, cuando se presentó con el grupo La Bestia Emplumada.
EN EL MERCEDES SOSA. La última visita de Soulé a Tucumán se dio el 4 de agosto de 2023, cuando se presentó con el grupo La Bestia Emplumada.
Por Santiago Pérez Cerimele y Carolina Servetto Hace 5 Hs

Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y uno de los pioneros del rock nacional, murió ayer a los 76 años. Estaba internado en un sanatorio de Quilmes, la ciudad donde nació el 15 de marzo de 1950. Su familia comunicó la noticia mediante la cuenta oficial de Instagram del músico. En el comunicado, sus hijos escribieron que “su obra es eterna” y que se fue en paz, rodeado de los suyos.

La muerte llegó tres semanas después de que Soulé anunció que por un problema de salud debía hacer un receso en sus presentaciones y compromisos públicos. En su mensaje agradeció a quienes hicieron de su música parte de sus vidas durante 59 años y pidió “privacidad y comprensión”.

En los inicios

En 1967 formó en Quilmes el grupo Mach 4, junto a Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos “Yodi” Godoy. En 1969 la banda adoptó el nombre de Vox Dei. Su disco debut, “Caliente” (1970), incluyó “Presente (El momento en que estás)”, que Soulé compuso a los 17 años, mientras estudiaba en el Nacional de Quilmes, tras una ruptura amorosa.

Un año después, el 15 de marzo de 1971, llegó “La Biblia”, álbum doble conceptual que Soulé ideó y que es considerado una de las obras fundamentales del rock argentino.

Murió Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y una figura fundamental del rock argentino

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Dejó la banda en 1974 para iniciar una etapa solista que lo llevó a alternar temporadas entre la Argentina, Inglaterra y España. Tras la separación de Vox Dei, en 1981, editó “Romances de gesta” (1982), con la colaboración de Edelmiro Molinari. En 1986 la formación clásica volvió a reunirse y ofreció “La Biblia” completa en vivo, por primera vez, en el Teatro Ópera. Permaneció en el grupo hasta 1989, cuando se mudó a España; regresó en 1996 y se reunió por última vez con Vox Dei, que en 1997 interpretó la obra con orquesta frente a la Catedral de La Plata, tal como había sido concebida.

Su discografía solista incluyó “Vuelta a casa”, “Ricardo Soulé”, “Dolmen” y “Vulgata”. Más tarde encabezó La Bestia Emplumada, formación que compartió con su hijo Gabriel. En 2020, por los 50 años de “Presente”, volvió a grabarla junto a Ricardo Mollo, David Lebón, Chizzo Nápoli, Elena Roger y otros músicos.

Fuera del escenario, aprendió violín de niño, dio clases de ese instrumento en Quilmes, donde recibió el reconocimiento de Ciudadano Ilustre, y construía instrumentos de estilo barroco en un pequeño taller. También cultivó la cetrería, y el documental “Peregrino”, de Néstor Rodríguez Correa, repasa su vida. En 2016, la Universidad Nacional de Quilmes le otorgó una mención honorífica por su trayectoria.

Murió Willy Quiroga, cantante de "Vox Dei" y pionero del rock argentino

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Dos integrantes de la formación original, Rubén Basoalto (2010) y Quiroga (21 de noviembre de 2024, a los 84 años), habían muerto antes. En 2017, una demanda judicial de Soulé llevó a Quiroga a presentarse como Willy Quiroga Vox Dei.

Sus visitas a Tucumán

El músico guardaba un vínculo temprano con la provincia. Según contó a LA GACETA en 2020, a principios de los 70 Vox Dei tocó en Tucumán junto a Almendra, en la semana del Instituto Técnico de la UNT, en un viaje que fue su bautismo de vuelo. “Tengo recuerdos muy hermosos de Tucumán”, dijo entonces, aunque lamentó que hubieran vuelto muy pocas veces.

Ya fuera de Vox Dei, el domingo 6 de junio de 1982 se presentó en el estadio de Caja Popular junto a Molinari (ex Almendra), Rodolfo Gorosito, Beto Stragni y Alejandro Pensa. En 2019 estaba programada su presentación en el teatro Mercedes Sosa junto a Litto Nebbia, Nito Mestre y Silvina Garré. Según contó, la fecha había sido fijada poco después del accidente de Sergio Denis en ese mismo teatro, y no se pudo concretar.

La última visita llegó el 4 de agosto de 2023, cuando se presentó en el Mercedes Sosa con La Bestia Emplumada (César Colautti, Daniel Orosne y Diego “Kiki” Suárez), en una gira que ya había pasado por Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa. El anuncio de LA GACETA prometía un repaso desde Vox Dei hasta discos como “Buddy Middler”, “Dolmen” y “Vulgata”.

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Antes de ese show, dijo en LG Play que esperaba la opinión de un público tucumano al que consideraba exigente. Con su aporte como compositor, guitarrista, violinista y cantante, formó parte de la generación que sentó las bases del rock en la Argentina. Sobre los discos que trascienden, dijo en 2023 que “se escapan del calendario y del reloj”.

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