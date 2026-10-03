Murió Ricardo Soulé, el poeta que llevó “La Biblia” al rock

Dejó la banda en 1974 para iniciar una etapa solista que lo llevó a alternar temporadas entre la Argentina, Inglaterra y España. Tras la separación de Vox Dei, en 1981, editó “Romances de gesta” (1982), con la colaboración de Edelmiro Molinari. En 1986 la formación clásica volvió a reunirse y ofreció “La Biblia” completa en vivo, por primera vez, en el Teatro Ópera. Permaneció en el grupo hasta 1989, cuando se mudó a España; regresó en 1996 y se reunió por última vez con Vox Dei, que en 1997 interpretó la obra con orquesta frente a la Catedral de La Plata, tal como había sido concebida.