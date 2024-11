Murió Willy Quiroga, cantante de "Vox Dei" y pionero del rock argentino

El día que anunció su enfermedad

El 16 de agosto pasado, el bajista subió a sus redes sociales un video en el que le contaba a sus seguidores su problema de salud. “Hola, amigos. Desgraciadamente, tengo que darles una noticia que jamás quise dar. A mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad que no me permite cantar, ni tocar y continuar con la banda”, dijo aquel día.