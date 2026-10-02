Murió Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y una figura fundamental del rock argentino

Resumen para apurados
- El músico Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei, murió a los 74 años en un sanatorio de Quilmes tras permanecer internado a causa de complicaciones de salud.
- El artista había anunciado el 11 de septiembre una pausa en sus presentaciones por motivos médicos. En 1967 fundó la emblemática banda con Willy Quiroga y Rubén Basoalto.
- Su deceso despide a un prócer del rock argentino, cuyo legado histórico perdurará a través de obras fundamentales e influyentes como Presente y el álbum conceptual La Biblia.
Ricardo Soulé murió a los 74 años mientras permanecía internado en un sanatorio de Quilmes. El músico, considerado uno de los pioneros del rock nacional, fue fundador de Vox Dei y autor de algunas de las canciones y obras más importantes de la historia del rock argentino.
La noticia se conoció después de que, el pasado 11 de septiembre, Soulé había comunicado públicamente que atravesaba un problema de salud y que debía suspender sus presentaciones y compromisos profesionales.
El último mensaje de Ricardo Soulé antes de su muerte
A través de sus redes sociales, el músico había compartido un mensaje dirigido a sus seguidores y explicado los motivos por los que se alejaba temporalmente de los escenarios.
“A todos mis amigos, colegas y seguidores que me acompañan siempre con tanto cariño e incondicionalidad y que hicieron de mi música parte de sus vidas durante estos últimos 59 años, quiero contarles que por un tema de salud, tengo que hacer un receso en mis presentaciones en vivo y en mis compromisos públicos”, había escrito.
En aquel momento, Soulé se mostró esperanzado respecto de su recuperación y manifestó su deseo de volver a tocar.
“Tengo toda la fe puesta en Dios, en que esto va a ser solo por un tiempo y que pronto, si Él así lo quiere, voy a poder estar de vuelta en los escenarios. En este tiempo que me tomo para afrontar con mi familia un nuevo reto de la vida, les ruego privacidad y comprensión”, agregó.
El músico cerró aquel mensaje con un agradecimiento a quienes lo habían acompañado a lo largo de su carrera: “Con todo mi afecto, mi agradecimiento y el deseo sincero de que nos volvamos a encontrar. Que Dios los bendiga”.
Ricardo Soulé y su historia con Vox Dei
Soulé fue uno de los nombres fundamentales de los primeros años del rock nacional. En 1967 formó Vox Dei junto a Willy Quiroga, en bajo y voz, y Rubén Basoalto, en batería. Durante los primeros años del grupo también participó el guitarrista Juan Carlos “Yodi” Godoy.
A lo largo de su trayectoria con la banda, Soulé dejó composiciones que se convirtieron en clásicos del rock argentino. Entre ellas se encuentra “Presente”, una de las canciones más reconocidas de Vox Dei.
También fue una pieza central en la creación de La Biblia, el histórico álbum conceptual de la banda, considerado una de las obras fundamentales de la primera etapa del rock argentino.
Con su aporte como compositor, guitarrista y cantante, Ricardo Soulé formó parte de una generación de músicos que contribuyó a construir las bases de la música rock en Argentina.