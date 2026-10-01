Karina y Rodrigo Tapari llegarán a la Gran Fiesta de la Ciudad: cómo sacar entradas

Resumen para apurados
- Karina y Rodrigo Tapari tocarán este sábado en el Hipódromo de Tucumán por la Gran Fiesta de la Ciudad, que conmemora el aniversario de su refundación.
- El evento recuerda el traslado de 1685 desde Ibatín. Las entradas generales cuestan $10.000 y se compran de forma virtual en la web del municipio.
- El show cerrará una amplia agenda turística y cultural que incluirá ferias, obras de teatro y gastronomía para impulsar la recreación local este fin de semana.
Este fin de semana, San Miguel de Tucumán vivirá unas jornadas de música y cultura. Para celebrar el aniversario del traslado de la ciudad desde Ibatín hasta su actual emplazamiento, la Municipalidad organizó una nueva edición de la Gran Fiesta de la Ciudad. El festejo contará con la participación de artistas y las entradas ya están a la venta.
El 29 de septiembre de 1685, por orden del gobernador Fernando de Mendoza y Mate de Luna, se fundó la ciudad de San Miguel de Tucumán donde está ubicada actualmente. La fundación anterior había tenido como promotor a Diego de Villarroel en un paraje ubicado a 60 kilómetros al sur de la ubicación actual: Ibatín.
Quiénes estarán en la Gran Fiesta de la Ciudad
La fiesta será este fin de semana y reunirá a diversos artistas locales, según informó la Municipalidad en su página de comunicación. El cierre estará a cargo de Karina "La Princesita" y el exlíder de "Ráfaga", Rodrigo Tapari.
Entre los artistas invitados, estarán también las bandas Rock&Lobos, Tawa y La WaiFai. Se presentarán Adriana Tula, Solana Ávila y el dúo integrado por los hermanos Olmos. También pondrán música en vivo DJs de la provincia y se presentará el ballet El Arriero.
Fecha, lugar y entradas para la Gran Fiesta de la Ciudad
La Gran Fiesta de la Ciudad tendrá su inicio a las 16 de este sábado 3 de octubre en el Hipódromo de Tucumán. Aunque no se anunció oficialmente el cronograma de presentaciones, se espera que se extienda hasta la noche para dar lugar a todos los artistas.
La entrada general tiene un costo de $10.000 y puede conseguirse de forma virtual desde la web entradas.smt.gob.ar. Puede abonarse solo con tarjeta de débito o crédito Visa, Mastercard, American Express, Naranja X y Cabal. Para hacer la compra se deberán ingresar los datos de la tarjeta. Hay una única entrada general.
En el predio también se instalarán foodtrucks, por lo que los asistentes podrán conseguir bebidas y comida.
La oferta del fin de semana se completa con funciones en el Teatro Municipal Rosita Ávila, ferias de artesanos, gastronómicos y emprendedores, circuitos turísticos, paseos en bicicletas acuáticas y clases de gimnasia, entre otras actividades.