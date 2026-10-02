Con Messi ya en Rosario, la Selección recibe a Burkina Faso y Scaloni volverá a probar variantes

Lionel Messi se adelantó a todos. Burkina Faso, en cambio, estuvo cerca de no llegar. Entre una y otra noticia, Argentina vuelve este sábado al Monumental, desde las 21, para el segundo de los tres amistosos de una fecha FIFA con final escrito: el martes, contra Benín, el capitán se pondrá por última vez la camiseta celeste y blanca. Antes de esa despedida, el equipo de Lionel Scaloni tendrá otra chance de seguir probando nombres en una etapa que recién empieza.