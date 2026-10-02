Con Messi ya en Rosario, la Selección recibe a Burkina Faso y Scaloni volverá a probar variantes

Resumen para apurados
- La Selección de Scaloni recibe este sábado a Burkina Faso en el Monumental para probar variantes en un amistoso de fecha FIFA, mientras Messi ya descansa en Rosario.
- El encuentro estuvo en duda porque el rival quedó varado en Marruecos. Argentina llega tras golear 4-0 a Bolivia y jugará con aforo reducido por una sanción de la FIFA.
- El partido evaluará a nuevas figuras antes del duelo del martes ante Benín, que marcará la despedida definitiva de Lionel Messi de la Selección y el inicio del recambio.
Lionel Messi se adelantó a todos. Burkina Faso, en cambio, estuvo cerca de no llegar. Entre una y otra noticia, Argentina vuelve este sábado al Monumental, desde las 21, para el segundo de los tres amistosos de una fecha FIFA con final escrito: el martes, contra Benín, el capitán se pondrá por última vez la camiseta celeste y blanca. Antes de esa despedida, el equipo de Lionel Scaloni tendrá otra chance de seguir probando nombres en una etapa que recién empieza.
El estadio de River no estará completo. Al igual que el miércoles en Córdoba, Argentina jugará con el aforo reducido a la mitad, por una de las sanciones que la FIFA le aplicó tras los incidentes del Mundial. El castigo alcanzaba a los dos primeros partidos como local después de la Copa del Mundo, por lo que esta será la última vez que la Selección se presente con ese límite.
Después de Córdoba
El equipo viene con otro ánimo. La final perdida contra España todavía está fresca, pero el 4 a 0 a Bolivia en el Mario Alberto Kempes sirvió para empezar a dar vuelta la página. Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero, que jugó su primer partido como capitán, y José Manuel “Flaco” López marcaron los goles, en una noche en la que además debutaron cinco futbolistas.
Scaloni quedó conforme, aunque ya avisó que no piensa repetir la formación. “Intentaremos darle la oportunidad a otros jugadores contra Burkina Faso”, sostuvo después del partido el DT. También remarcó que la idea de juego no se negocia, más allá de los nombres. “Todos quieren aportar su granito de arena”, explicó.
Las variantes
La base, igual, no cambiaría demasiado. El equipo probable es con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Romero, Lisandro Martínez y Román Vega o Facundo Medina; Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Gianluca Prestianni o Matías Soulé; Julián Álvarez y Lautaro.
Las dudas están en el sector izquierdo, donde también aparece Valentín Barco, y en el lugar de Paz, que pretende Franco Mastantuono.
Paz y Mastantuono son, además, los candidatos a heredar la “10”, aunque esa camiseta no tendrá nuevo dueño hasta después del martes. Nicolás Tagliafico arrastra una molestia, mientras que Leandro Paredes y Nahuel Molina siguen cumpliendo las suspensiones que les impuso la FIFA por lo ocurrido en la final. En tanto que Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi solo estarán como espectadores ante Benín.
Messi, ya en casa
Hoy por la mañana, Messi aterrizó en Rosario junto a su familia, antes de lo previsto: Scaloni lo esperaba recién el domingo. En principio, se sumará al plantel después del partido de esta noche y tendrá apenas una práctica antes de la despedida.
El rosarino se va con 207 partidos y 125 goles, las dos mejores marcas del seleccionado. “¡Imaginate si va a ser difícil!”, reconoció Scaloni cuando le preguntaron por la era sin él.
Un rival a contrarreloj
Mientras tanto, Burkina Faso vivió una semana caótica. Después de empatar 1 a 1 con Benín, el rival del martes, y de ganarle 1 a 0 a República Centroafricana en Marruecos, por la clasificación a la Copa Africana, el plantel debía viajar a Buenos Aires el 30 de septiembre. La empresa del chárter canceló el vuelo sin previo aviso y, desde entonces, el equipo quedó varado en Casablanca (Marruecos), con dos intentos de salida frustrados.
Al problema logístico se sumaron las quejas de los jugadores, que no veían con buenos ojos las alternativas por la duración del viaje. Según la prensa burkinesa, además, el seleccionado no recibe premio ni parte de la recaudación por este amistoso.
Durante horas, el amistoso estuvo en serio riesgo: hasta hace unos instantes no había confirmación de si se jugaría, se reprogramaría o se suspendería. Para destrabar la situación intervinieron la ministra de Deportes, el presidente de la federación y el embajador en Marruecos. Finalmente, la delegación africana partirá desde ese país en un vuelo chárter y llegará mañana a Ezeiza cerca de las 13.15.
En lo futbolístico, es un rival que merece respeto. Ocupa el puesto 62 del ranking FIFA, fue subcampeón de África en 2013 y, aunque nunca jugó un Mundial, tiene un plantel con mucho roce europeo: 10 de los 11 titulares de su último partido juegan en el Viejo Continente.
El capitán es Edmond Tapsoba, del Bayer Leverkusen, compañero de Ezequiel Fernández y Medina. También aparecen Dango Ouattara (Brentford), Nasser Djiga (Wolverhampton) e Issa Kaboré (Wrexham). El técnico, el franco-comorense Amir Abdou, dejó afuera a Bertrand Traoré, su histórico capitán.
Así, entre la incertidumbre por el viaje del rival y la cuenta regresiva para el adiós de Messi, la Selección vuelve a Núñez con la idea de encontrar respuestas. El martes será el turno de la emoción. Este sábado, la vidriera será para los que buscan un lugar en la Albiceleste.