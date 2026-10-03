Los drones agrícolas crecen con fuerza en Tucumán y en el NOA

En el norte argentino no existe todavía un registro público consolidado por provincia. A partir de las ventas acumuladas, de la actividad de distribuidores y prestadores y de la presencia observada en Tucumán, en Salta, en Jujuy, en Santiago del Estero, en Catamarca y en otras provincias del norte, se estima que operan aproximadamente 600 drones agrícolas. Su utilización crece en caña de azúcar, en citrus, en soja, en maíz, en poroto, en tabaco, en horticultura, en frutales, en pasturas y en cultivos de zonas de difícil acceso.