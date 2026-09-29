Rossana Chahla, sobre el Tribunal de Faltas: "Trabajan cuatro horas por día"

Resumen para apurados
- La intendenta Rossana Chahla cuestionó al Tribunal de Faltas de San Miguel de Tucumán por trabajar solo cuatro horas diarias y defendió una reforma operativa.
- La jefa municipal justificó las modificaciones por necesidades de gestión y afirmó que los magistrados se resisten a perder el control exclusivo de las decisiones.
- La controversia anticipa tensiones entre el Ejecutivo local y los jueces de faltas mientras avanza la reestructuración del sistema municipal.
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