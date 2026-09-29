Política

Rossana Chahla, sobre el Tribunal de Faltas: "Trabajan cuatro horas por día"

La intendenta defendió las reformas planteadas para el órgano y apuntó a necesidades operativas. Dijo que los jueces "se molestan porque quieren que todo dependa de ellos"

CRUCES. Chahla se refirió al contrapunto con el Tribunal Municipal de Faltas.
CRUCES. Chahla se refirió al contrapunto con el Tribunal Municipal de Faltas.
Por Bárbara Nieva Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La intendenta Rossana Chahla cuestionó al Tribunal de Faltas de San Miguel de Tucumán por trabajar solo cuatro horas diarias y defendió una reforma operativa.
  • La jefa municipal justificó las modificaciones por necesidades de gestión y afirmó que los magistrados se resisten a perder el control exclusivo de las decisiones.
  • La controversia anticipa tensiones entre el Ejecutivo local y los jueces de faltas mientras avanza la reestructuración del sistema municipal.
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