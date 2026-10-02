Dólar hoy: el blue subió y el oficial bajó, ¿a cuánto cerraron este viernes 2 de octubre?

El mercado cambiario argentino ingresó en octubre con un escenario diferente al de los últimos meses. Aunque la oferta de dólares continúa funcionando como uno de los principales factores de contención del tipo de cambio, comenzaron a aparecer señales de una mayor demanda de cobertura. En este escenario, analistas consultados anticipan una mayor presión sobre la cotización de la divisa durante el décimo mes del año.