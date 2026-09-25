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El dólar oficial volvió a subir y marcó un nuevo máximo nominal: qué pasó con el "blue"

El dólar al público ganó cinco unidades este viernes y cerró a $1.545 para la venta en el Banco Nación. El mayorista también avanzó y acumuló tres jornadas consecutivas de subas.

DÓLAR. El billete al público tocó un nuevo máximo nominal.
DÓLAR. El billete al público tocó un nuevo máximo nominal.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El dólar oficial subió $5 este viernes y cerró en un récord de $1.545 en el Banco Nación ante una fuerte demanda en el mercado cambiario argentino.
  • El tipo de cambio mayorista avanzó a $1.525,50 y acumuló tres subas consecutivas en la semana, mientras el dólar blue se mantuvo estable en $1.560.
  • Con este incremento, la divisa mayorista quedó a 25,4% de distancia del límite superior de $1.912,76 fijado por el BCRA dentro de su régimen cambiario.
Resumen generado con IA

En la última rueda de la semana, el dólar oficial subió $5 y alcanzó un nuevo máximo nominal en el mercado. La cotización al público cerró a $1.545 para la venta en el Banco Nación (BNA). 

En tanto, el dólar "blue" quedó sin cambios a $1.560 para la venta y se ubicó a $10 de distancia de su récord del 28 de julio.

En el mercado de cambios, la divisa volvió a mostrar una fuerte demanda y terminó la jornada en su precio más alto del día: $1.525,50. De esta manera, el dólar mayorista también marcó un nuevo récord nominal.

La cotización mayorista subió seis unidades este viernes y encadenó así la tercera alza consecutiva.

Cuánto subió el dólar en la última semana

En los últimos cinco días, el dólar mayorista acumuló una suba de $11. En lo que va de septiembre, en tanto, la ganancia alcanza los $17.

El movimiento de la divisa se produce en un escenario en el que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.912,76.

Con el cierre de este viernes, el dólar mayorista quedó a $387,26 del límite máximo establecido para la flotación administrada, una distancia equivalente al 25,4% respecto de ese techo.

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