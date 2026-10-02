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Argentina-Burkina Faso: el partido está en duda y surgió una alternativa que cambia la despedida de Messi

La delegación africana todavía no pudo viajar a Buenos Aires y surgió una alternativa que modificaría el cronograma previsto por la AFA.

INCERTIDUMBRE. Burkina Faso continúa varado en Marruecos mientras trabaja para llegar a Buenos Aires y disputar el amistoso ante la selección argentina en el Monumental.
INCERTIDUMBRE. Burkina Faso continúa varado en Marruecos mientras trabaja para llegar a Buenos Aires y disputar el amistoso ante la selección argentina en el Monumental.
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • El amistoso entre Argentina y Burkina Faso de este sábado en el Monumental está en duda debido a que el seleccionado africano quedó varado en Marruecos por problemas logísticos.
  • Mientras la delegación rival gestiona un chárter de urgencia, se evalúa invertir el cronograma original y adelantar el partido contra Benín para evitar la suspensión.
  • De confirmarse el cambio de rivales por parte de la AFA, la despedida de Lionel Messi en el Monumental se postergará para el segundo encuentro ante el conjunto burkinés.
Resumen generado con IA

El amistoso de la selección argentina ante Burkina Faso quedó envuelto en incertidumbre a pocas horas del partido previsto para este sábado a las 21 en el Monumental. La delegación africana todavía permanece en Marruecos y no pudo trasladarse a Buenos Aires, una situación que encendió las alarmas entre los organizadores y obligó a evaluar distintos escenarios para evitar la suspensión del encuentro.

Una de las alternativas que comenzó a tomar fuerza es modificar el orden de los dos amistosos que tiene programados Argentina durante esta fecha internacional. El calendario original establece que el equipo de Lionel Scaloni se enfrente primero con Burkina Faso y luego con Benín, pero la demora del conjunto africano abrió la posibilidad de invertir los compromisos.

De concretarse esa variante, Argentina jugaría este sábado frente a Benín y Burkina Faso quedaría como rival para el segundo encuentro. La modificación, además, tendría una consecuencia especial: Lionel Messi tendría su despedida en el Monumental ante Burkina Faso y no frente a Benín, como estaba previsto originalmente para el cierre de la serie.

Por ahora, esa opción no fue confirmada y la AFA no había emitido un comunicado oficial sobre una eventual modificación del cronograma. Mientras tanto, Burkina Faso intenta resolver el problema logístico para llegar a Buenos Aires antes del comienzo del partido y trabaja en la posibilidad de contratar un vuelo chárter de urgencia para trasladar a toda la delegación.

El plan de Burkina Faso para llegar a Buenos Aires

Según informó el periodista Norberto Dupesso, el embajador de Burkina Faso en Marruecos habría intervenido para gestionar la contratación de una nueva aeronave. El plan contemplaría que el vuelo salga desde Madrid hacia Marruecos para recoger al plantel y luego emprenda viaje rumbo a Buenos Aires, con un horario tentativo de partida a las 13 de este sábado, apenas unas horas antes del inicio del amistoso.

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