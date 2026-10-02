Argentina-Burkina Faso: el partido está en duda y surgió una alternativa que cambia la despedida de Messi

El amistoso de la selección argentina ante Burkina Faso quedó envuelto en incertidumbre a pocas horas del partido previsto para este sábado a las 21 en el Monumental. La delegación africana todavía permanece en Marruecos y no pudo trasladarse a Buenos Aires, una situación que encendió las alarmas entre los organizadores y obligó a evaluar distintos escenarios para evitar la suspensión del encuentro.