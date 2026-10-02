Política

Un tribunal confirma el fallo que obligó a Soledad Molinuevo a borrar tuits contra Jaldo

Los camaristas rechazaron el recurso de apelación. "Libertad de expresión, responsabilidad y convivencia democrática no constituyen valores contrapuestos, sino elementos complementarios".

DISPUTA JUDICIAL. Jaldo inició una demanda contra Soledad Molinuevo y obtuvo un nuevo fallo favorable.
DISPUTA JUDICIAL. Jaldo inició una demanda contra Soledad Molinuevo y obtuvo un nuevo fallo favorable.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Cámara confirmó un fallo judicial en Tucumán que obliga a Soledad Molinuevo a eliminar publicaciones en la red social X contra el gobernador Osvaldo Jaldo tras rechazar su apelación.
  • La medida ratifica una demanda promovida por el mandatario provincial, donde la Justicia consideró que la libertad de expresión no es contraria a la responsabilidad democrática.
  • La resolución sienta un precedente en la regulación de expresiones de dirigentes en redes sociales y consolida los límites judiciales frente a agravios a funcionarios públicos.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Osvaldo JaldoArgentinaLa Libertad AvanzaSoledad Molinuevo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo celebró la Zona Fría y reclamó subsidios para la luz: “Como calefaccionamos el sur, refrigeremos el norte”

Jaldo celebró la Zona Fría y reclamó subsidios para la luz: “Como calefaccionamos el sur, refrigeremos el norte”

India pone la mira en Tucumán: limón, azúcar, bioetanol y alimentos, entre las oportunidades comerciales

India pone la mira en Tucumán: limón, azúcar, bioetanol y alimentos, entre las oportunidades comerciales

Lo más popular
“Manzur, la conducción no se mendiga en Buenos Aires”: duras críticas de Darío Monteros
1

“Manzur, la conducción no se mendiga en Buenos Aires”: duras críticas de Darío Monteros

Franco Colapinto terminó 22° en la FP2 y tendrá una dura penalización en Malasia
2

Franco Colapinto terminó 22° en la FP2 y tendrá una dura penalización en Malasia

Piden expulsar a Juan Grabois de Diputados tras el cruce con Gerardo Huesen
3

Piden expulsar a Juan Grabois de Diputados tras el cruce con Gerardo Huesen

Fue como ganar un Mundial: la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo
4

"Fue como ganar un Mundial": la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo

Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 2 de octubre
5

Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 2 de octubre

Ranking notas premium
Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros?
1

Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros?

Fue como ganar un Mundial: la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo
2

"Fue como ganar un Mundial": la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo

Vivir con temor por las lluvias: los planes de la Capital frente al “Súper Niño”
3

Vivir con temor por las lluvias: los planes de la Capital frente al “Súper Niño”

Tras la ola de críticas, la Corte aclaró que no avaló la venta de tierras y apuntó a las redes sociales
4

Tras la ola de críticas, la Corte aclaró que no avaló la venta de tierras y apuntó a las redes sociales

Ni saludo ni charla: el frío cruce entre Adrián Ravier y Malena Galmarini en LA GACETA
5

Ni saludo ni charla: el frío cruce entre Adrián Ravier y Malena Galmarini en LA GACETA

Más Noticias
La inclusión del ex juez Pisa en el comicio de la Caja de Abogados desata un conflicto judicial

La inclusión del ex juez Pisa en el comicio de la Caja de Abogados desata un conflicto judicial

Rutas y caminos de Tucumán: qué se hizo, qué falta y cuáles son los corredores que siguen en problemas

Rutas y caminos de Tucumán: qué se hizo, qué falta y cuáles son los corredores que siguen en problemas

Qué dijo el gobernador Jaldo sobre la foto entre Juan Manzur y Sergio Massa

Qué dijo el gobernador Jaldo sobre la foto entre Juan Manzur y Sergio Massa

“Manzur, la conducción no se mendiga en Buenos Aires”: duras críticas de Darío Monteros

“Manzur, la conducción no se mendiga en Buenos Aires”: duras críticas de Darío Monteros

Piden expulsar a Juan Grabois de Diputados tras el cruce con Gerardo Huesen

Piden expulsar a Juan Grabois de Diputados tras el cruce con Gerardo Huesen

Patricia Bullrich planteó eliminar los impuestos al trabajo y cambiar el sistema previsional

Patricia Bullrich planteó eliminar los impuestos al trabajo y cambiar el sistema previsional

Franco Colapinto terminó 22° en la FP2 y tendrá una dura penalización en Malasia

Franco Colapinto terminó 22° en la FP2 y tendrá una dura penalización en Malasia

Malena Galmarini, sobre Tucumán: “Hay un escenario conflictivo”

Malena Galmarini, sobre Tucumán: “Hay un escenario conflictivo”

Comentarios