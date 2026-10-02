Un tribunal confirma el fallo que obligó a Soledad Molinuevo a borrar tuits contra Jaldo

Resumen para apurados
- La Cámara confirmó un fallo judicial en Tucumán que obliga a Soledad Molinuevo a eliminar publicaciones en la red social X contra el gobernador Osvaldo Jaldo tras rechazar su apelación.
- La medida ratifica una demanda promovida por el mandatario provincial, donde la Justicia consideró que la libertad de expresión no es contraria a la responsabilidad democrática.
- La resolución sienta un precedente en la regulación de expresiones de dirigentes en redes sociales y consolida los límites judiciales frente a agravios a funcionarios públicos.
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