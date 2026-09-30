India pone la mira en Tucumán: limón, azúcar, bioetanol y alimentos, entre las oportunidades comerciales

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo recibió este miércoles en Tucumán al embajador de la India, Ajaneesh Kumar, para ampliar el intercambio comercial en alimentos y bioetanol.
- En su primera visita oficial, el diplomático recorre industrias locales mientras la provincia busca sumar valor a sus envíos de limón, legumbres y maquinaria agrícola.
- El acercamiento proyecta acuerdos para el uso de bioetanol en combustibles, convenios en el área de salud y becas educativas de posgrado para estudiantes tucumanos.
La India puso la mirada en Tucumán como un posible socio para ampliar el intercambio comercial y productivo. El gobernador Osvaldo Jaldorecibió este miércoles al embajador de ese país en Argentina, Ajaneesh Kumar, durante su primera visita oficial a la provincia, en un encuentro en el que se analizaron oportunidades vinculadas con alimentos, producción azucarera, bioetanol, maquinaria, salud y educación.
Tras el encuentro, el mandatario destacó el interés de distintos países por establecer vínculos con Tucumán y señaló que la provincia ya tiene presencia en los mercados internacionales.
“Desde Tucumán van subproductos de limón, como el jugo y la cáscara de limón. También estamos enviando empresas vinculadas con la construcción de maquinarias agrícolas a India, además de una serie de productos que ese país nos está demandando, fundamentalmente hortalizas y alimentos”, dijo.
El gobernador sostuvo que existe margen para ampliar esas operaciones y remarcó que Argentina mantiene una balanza comercial favorable con la India. En ese sentido, planteó que el desafío pasa por incrementar el valor de lo que se exporta.
“Argentina tiene que seguir incorporando tecnología y valor agregado, porque mercados tenemos”, afirmó Jaldo. Y agregó: “No solo se trata de exportar, sino de exportar con réditos positivos, con utilidad y no a quebranto”.
Azúcar y bioetanol, dos puntos de encuentro
Uno de los principales temas abordados durante la visita fue la producción azucarera y el desarrollo del bioetanol. India es uno de los grandes productores de azúcar del mundo y, al mismo tiempo, trabaja en la incorporación de bioetanol a sus combustibles.
Ese punto generó especial interés por las características de Tucumán, principal productor de azúcar de la Argentina. Ávila explicó que la India analiza elevar el porcentaje de bioetanol en sus combustibles del 12% al 16%, mientras que Tucumán también busca ampliar la participación de este biocombustible en las naftas.
Como parte de la agenda del embajador en la provincia, está prevista una visita al Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), donde podrá conocer el desarrollo de la actividad azucarera, la incorporación de maquinaria y los trabajos de innovación y desarrollo científico vinculados con el sector.
Más limón y alimentos para el mercado indio
El sector citrícola también aparece como uno de los principales puntos de vinculación. Tucumán ya exporta productos derivados del limón hacia la India y recientemente realizó una primera prueba de envío de limón fresco.
La intención oficial es profundizar ese vínculo y explorar nuevas posibilidades comerciales para la producción tucumana.
La agenda también incluye a las legumbres. Debido al importante consumo de estos productos en India, el embajador visitará una planta procesadora de porotos y garbanzos. El objetivo será mostrar la capacidad productiva de la región y analizar nuevas oportunidades de exportación.
Tucumán y Salta concentran una parte importante de la producción de legumbres de la Argentina.
Además, representantes del sector privado tucumano, junto con funcionarios provinciales, realizarán una presentación en la Embajada de la India para mostrar la oferta productiva local y las posibilidades de negocios.
India también ofreció cooperación en salud y educación
El vínculo no estará limitado al comercio. Durante la reunión, el embajador Ajaneesh Kumar planteó la posibilidad de ampliar la cooperación en el área de salud.
“La India es conocida también como la farmacia del mundo. Entonces, es algo que se puede hacer muy sencillamente”, señaló el diplomático, quien mencionó además oportunidades en maquinaria agrícola y pesada, producción agropecuaria, industria textil e informática.
Kumar destacó que se trató de su primera visita a Tucumán y valoró la extensión de la reunión con Jaldo. “Pude discutir y presentar los temas principales para ver las oportunidades y cómo ambos países se pueden vincular en temas reales para el beneficio del pueblo tucumano”, afirmó.
En materia educativa, el embajador y el Gobernador analizaron la posibilidad de incorporar a tucumanos a programas de becas para estudios de posgrado, además de otras alternativas destinadas a estudiantes de distintos niveles. “Es una conexión entre los pueblos de ambos lados”, resumió.
El objetivo de Tucumán es ampliar sus exportaciones
Jaldo también puso el foco en la inserción internacional de la provincia. Según señaló, Tucumán actualmente exporta alrededor de 150 productos a unos 160 países y genera más de U$S 200 millones anuales en ventas al exterior.
“Queremos seguir llevando a Tucumán al mundo”, afirmó el gobernador, quien insistió en la necesidad de industrializar la producción local y sumar valor agregado antes de llegar a los mercados internacionales.
“Tucumán tiene que seguir industrializándose y tenemos que seguir dándole valor agregado a nuestros productos alimentarios, que hoy el mundo está demandando”, sostuvo.
Para Jaldo, el crecimiento de las exportaciones también depende de mejorar la competitividad y de políticas nacionales destinadas a acompañar a las pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores.
“Tenemos un mercado ilimitado y, en ese sentido, tenemos que seguir trabajando. Hay margen para crecer; simplemente hay que ser competitivos”, concluyó.
De la reunión participaron los ministros de Salud, Luis Medina Ruiz, y de Gobierno y Justicia, Regino Amado; la fiscal de Estado, Gilda Pedicone; y la secretaria de Relaciones Internacionales y Empresariales, Virginia Ávila.