India pone la mira en Tucumán: limón, azúcar, bioetanol y alimentos, entre las oportunidades comerciales

La India puso la mirada en Tucumán como un posible socio para ampliar el intercambio comercial y productivo. El gobernador Osvaldo Jaldorecibió este miércoles al embajador de ese país en Argentina, Ajaneesh Kumar, durante su primera visita oficial a la provincia, en un encuentro en el que se analizaron oportunidades vinculadas con alimentos, producción azucarera, bioetanol, maquinaria, salud y educación.