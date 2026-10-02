Los hábitos cotidianos que parecen inofensivos pero dañan tu salud sin que te des cuenta

Muchas veces creemos que para cuidar nuestra salud alcanza con comer equilibrado o evitar grandes excesos. Sin embargo, en el día a día se cuelan pequeñas rutinas que percibimos como inofensivas pero que, con el paso del tiempo, desgastan nuestro equilibrio físico y emocional. Estos son algunos de los comportamientos cotidianos que parecen inofensivos y cómo corregirlos a tiempo para mejorar la calidad de vida.