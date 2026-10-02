Crisis de salud mental en Argentina: qué factores influyen y por qué preocupa el aumento de los suicidios

La demanda creciente y el desafío del presupuesto

Esta realidad se refleja también en los datos oficiales. El Segundo Informe Federal de la Situación de Salud Mental en Argentina -elaborado a partir de datos de 14 provincias que concentran el 70,85% de la población y publicado hace un par de semanas- subrayó una orientación priorizada de la cobertura en salud mental en las distintas jurisdicciones. Sin embargo, problemáticas como el desfinanciamiento nacional y las restricciones presupuestarias aún persisten, al igual que la creciente necesidad de atención por parte de la población. “La verdad es que no es optimista el panorama sobre cómo aumentó la demanda. Nos encontramos con un incremento muy significativo de la demanda de atención de salud mental, con una inversión en dispositivos de salud mental que no acompaña ese crecimiento”, añadió Forgas.