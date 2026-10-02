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Octubre Rosa: se habilitará un espacio para hacer chequeos ginecológicos preventivos en la Asistencia Pública

Los lunes y miércoles las mujeres podrán hacerse atender en los centros de salud de la Municipalidad para prevenir el cáncer de mama.

Octubre Rosa: se habilitará un espacio para hacer chequeos ginecológicos preventivos en la Asistencia Pública
Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Por el Octubre Rosa, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán ofrece chequeos ginecológicos gratuitos en la Asistencia Pública para prevenir y detectar el cáncer de mama.
  • El Circuito Integral de la Mujer incluye mamografías, análisis clínicos y ecografías en tres horas, sumando talleres de salud y traslados sin costo desde los barrios.
  • La iniciativa apunta a garantizar el acceso equitativo a la salud femenina y fomentar la detección precoz como herramienta clave para reducir la mortalidad por esta enfermedad.
Resumen generado con IA

Con la llegada de octubre, los edificios e instituciones se tiñen de rosa. Este mes se llevará a cabo nuevamente la concientización mundial por el cuidado contra el cáncer de mama. La Asistencia Pública de la Municipalidad formará parte de las agrupaciones que desarrollarán actividades en el marco del Octubre Rosa.

Expo Salud Mujer: las actividades del Octubre Rosa para prevenir el cáncer de mama

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El Circuito Integral de la Mujer en el Centro Profesor Antonio Lorusso –Piso Rosa de la Asistencia Pública– serán la actividad protagónica del mes. Se trata de una estrategia que permite a las tucumanas realizarse chequeos preventivos en aproximadamente tres horas.

El Circuito de la Mujer incluye un análisis de sangre, control ginecológico, mamografía, ecografía, estudio de densitometría y consultorio clínico, todo en el mismo día. La Municipalidad se encargará del traslado gratuito de las mujeres desde sus barrios hasta la Asistencia Pública.

Octubre rosa: cronograma de actividades

Lunes 5

Taller "Octubre Rosa: conocer para prevenir". Prevención del cáncer de mama: factores de riesgo, signos de alarma, controles preventivos y consulta oportuna.

Martes 6

Circuito Integral de la Mujer (turno tarde). Jornada de aproximadamente tres horas desde las 13 con estudios y controles preventivos integrales.

Miércoles 7

Circuito Integral de la Mujer. Circuito de aproximadamente tres horas, desde las 7.30, especialmente destinado a facilitar el acceso de mujeres provenientes de los barrios.

Taller "Mujer después de los 40: una nueva etapa para cuidarse". Perimenopausia y menopausia, salud cardiovascular y ósea, sexualidad, sueño y controles preventivos.

Miércoles 14

Circuito Integral de la Mujer. Estudios y controles preventivos integrales. Duración aproximada de tres horas e inicio a las 7.30.

Taller "Corazón de mujer". Prevención cardiovascular, hipertensión, diabetes, alimentación saludable, actividad física, tabaquismo y factores de riesgo.

Lunes 19

Taller "Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama". Detección temprana, importancia de los controles, mamografía según indicación, signos de alarma y acceso oportuno al sistema de salud.

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Martes 20

Circuito Integral de la Mujer.  Jornada de aproximadamente tres horas, a partir de las 13, con estudios y controles preventivos integrales.

Miércoles 21

Circuito Integral de la Mujer. Estudios y controles preventivos integrales. Duración aproximada de tres horas a partir de las 7.30

Taller "Piel, hormonas y mujer". Fotoprotección, prevención del cáncer de piel, regla ABCDE de los lunares, melasma, acné adulto, caída del cabello y cambios dermatológicos en la mujer.

Lunes 26

Taller "Cuidar el cuerpo y las emociones". Salud mental de la mujer, autoestima, ansiedad, acompañamiento, vínculos saludables y redes de apoyo.

Miércoles 28

Circuito Integral de la Mujer. Último circuito programado del mes, con estudios y controles preventivos integrales. Duración aproximada de tres horas desde las 7.30.

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