Expo Salud Mujer: las actividades del Octubre Rosa para prevenir el cáncer de mama

Una de cada ocho mujeres puede desarrollar cancer de mama a lo largo de su vida.

Hace 1 Hs

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán organizó una agenda llena de actividades por el Octubre Rosa. La plaza Independencia será sede de la Expo Salud Mujer el próximo 20 de octubre. Desde las 9 y hasta las 13 habrá especialistas en un stand de salud integral de la mujer, un Zumbatón y un Desfile de modelos, entre otras actividades.

Encuentro de mujeres: importancia de la detección precoz y la prevención del cáncer de mama

Según la Sociedad Argentina de Mastología, el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la mujer. Se origina por el crecimiento rápido y desordenado de las células que revisten los conductos de la mama, y si no es tratado de manera temprana, puede avanzar hacia otras regiones del cuerpo, principalmente los ganglios linfáticos axilares.

En Argentina se estima que una de cada ocho mujeres que hayan alcanzado la edad de 80 años habrá desarrollado la enfermedad en algún momento de su vida.

Cronograma del Octubre Rosa en Tucumán

Aunque las actividades iniciaron la semana pasada, habrá talleres, encuentros de actividades físicas y demás en lo que resta del mes.

10 de octubre. Hospital Padilla. Autoexamen mamario, controles ginecológicos y estilo de vida saludable

16 de octubre. Hospital de Monteros y de Concepción. Caminata Rosa, kermés rosa y controles ginecológicos.

17 de octubre. Hospital de Tafí del Valle. Desayuno rosa, Expo Salud Rosa con colaboración de la pasantía Rural del 7° año de la Facultad de Medicina

18 de octubre. A las 10. Caminata junto a la ONG Ascenso por la Vida. Desde el Monumento del Bicentenario hasta la Plaza Independencia.

19 de octubre. Iluminación de color Rosa de edificios emblemáticos.

20 de octubre. A las 14. Webinario “Sensibilización sobre cáncer de mama”.

20 de octubre. De 9 a 13. Expo Salud Mujer. “Día Internacional de Lucha y Concientización del Cáncer de Mama”. Plaza Independencia: kermes, talleres, zumbatón, cantantes, Banco de Pelucas, desfile de modelos. Stand de diferentes servicios que trabajan en el cuidado de la salud integral de la Mujer.

23 de octubre. Hospital de Alberdi y Aguilares. Controles ginecológicos, charlas y talleres de concientización y autoexamen mamario.

24 de octubre. Instituto de Maternidad. Caminata, talleres interactivos de pacientes oncológicos del 6° piso del Hospital Oncológico de día.

