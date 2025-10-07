Expo Salud Mujer: las actividades del Octubre Rosa para prevenir el cáncer de mama

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán organizó una agenda llena de actividades por el Octubre Rosa. La plaza Independencia será sede de la Expo Salud Mujer el próximo 20 de octubre. Desde las 9 y hasta las 13 habrá especialistas en un stand de salud integral de la mujer, un Zumbatón y un Desfile de modelos, entre otras actividades.