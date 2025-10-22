Octubre Rosa en acción: Yerba Buena vivirá tres días de deporte, concientización y empatía

Yerba Buena se tiñe de rosa para recibir tres días de deporte, conciencia y solidaridad. Desde mañana y hasta el sábado, el complejo Las Cañas será sede de una propuesta que une a la comunidad en torno a una misma causa: apoyar a la Fundación Casco Rosa, que acompaña a mujeres en tratamiento oncológico y promueve la compra de cascos de frío, una herramienta que ayuda a conservar el cabello durante la quimioterapia.
El programa comenzará mañana con la carrera 5K “Corré con Causa”, que recorrerá avenida Presidente Perón, Paseo de la Independencia, Héroes de Malvinas, Águeda Tejerina, Bascary, Monteagudo y Decididos de Tucumán. Las acreditaciones serán a las 16, el precalentamiento a las 18 y la largada a las 19.
En simultáneo se pondrá en marcha el Torneo de Pádel Casco Rosa, que continuará hasta el sábado con categorías femeninas, charlas de concientización y un sunset con la DJ Meri Moysa. Además, habrá clases de zumba, campañas de donación de cabello, activaciones de marcas y espacios de bienestar.
Tres días de compromiso y esperanza
El viernes la acción seguirá desde las 16 con nuevas rondas del torneo, una masterclass de zumba a las 19 y un sunset con Las Ferro. El sábado se disputarán las finales desde las 9, con entrega de premios a las 19 y actividades recreativas que cerrarán la edición.
La iniciativa, impulsada por Las Cañas Pádel y Culmen Challenge, busca transformar cada paso y cada partido en una expresión de empatía, unión y esperanza.