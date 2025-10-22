Octubre Rosa en acción: Yerba Buena vivirá tres días de deporte, concientización y empatía

Yerba Buena se tiñe de rosa para recibir tres días de deporte, conciencia y solidaridad. Desde mañana y hasta el sábado, el complejo Las Cañas será sede de una propuesta que une a la comunidad en torno a una misma causa: apoyar a la Fundación Casco Rosa, que acompaña a mujeres en tratamiento oncológico y promueve la compra de cascos de frío, una herramienta que ayuda a conservar el cabello durante la quimioterapia.