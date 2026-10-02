Panqueques proteicos de yogur griego y avena: la receta fácil que se hace en sartén en 20 minutos

Resumen para apurados
- Especialistas difundieron una receta de panqueques de yogur griego y avena para renovar desayunos de forma rápida y nutritiva en sartenes hogareñas en solo 20 minutos.
- La mezcla procesa huevos, avena y yogur en licuadora, reemplazando harinas refinadas y logrando esponjosidad mediante la acidez del lácteo y el polvo de hornear en sartén.
- Esta opción promueve hábitos alimenticios equilibrados al ofrecer un desayuno rico en proteínas y fibras, adaptable a diversas preferencias con frutas o miel a largo plazo.
Los panqueques proteicos de yogur son una alternativa sencilla para renovar el desayuno sin recurrir a preparaciones complicadas. Se elaboran con pocos ingredientes, incorporan avena y yogur griego, y se cocinan directamente en sartén, por lo que están listos en apenas 15 a 20 minutos.
La receta utiliza yogur griego o natural, huevos y avena como base. El resultado son pancakes pequeños, húmedos y esponjosos, ideales para acompañar con frutas frescas, yogur o un poco de miel.
Pancaques de yogur griego: por qué quedan esponjosos
Uno de los ingredientes que define esta preparación es el yogur. Tanto el yogur griego como el natural aportan acidez a la mezcla, que actúa junto con el polvo de hornear durante la cocción y ayuda a conseguir una textura aireada.
El yogur griego, además, aporta una consistencia más cremosa y un mayor contenido de proteínas que el yogur natural estándar.
La otra incorporación clave es la avena, que reemplaza a la harina refinada. Al procesarla junto con los demás ingredientes, se integra de manera uniforme a la preparación y aporta fibra sin modificar demasiado la textura de los pancakes.
- Ingredientes
- 2 huevos.
- ½ taza de yogur griego o natural.
- ¾ de taza de avena.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- 1 cucharadita de extracto de vainilla.
- 1 cucharadita de miel o edulcorante.
- Leche, cantidad necesaria.
- Preparar la mezcla: colocar en una licuadora o procesadora la avena, los huevos, el yogur, el polvo de hornear, la vainilla y la miel o el edulcorante. Procesar hasta obtener una preparación homogénea.
- Regular la consistencia: si la mezcla queda demasiado espesa, incorporar un pequeño chorrito de leche y volver a mezclar hasta conseguir una textura adecuada.
- Calentar la sartén: llevar una sartén antiadherente a fuego medio y pincelarla con unas gotas de aceite o una pequeña cantidad de manteca.
- Cocinar los pancakes: colocar pequeñas porciones de la preparación para formar discos. Cocinar hasta que aparezcan burbujas en la superficie.
- Dar vuelta: con ayuda de una espátula, girar cada pancake y cocinar aproximadamente un minuto más, hasta que quede dorado.
- Servir: apilar los pancakes y acompañar con frutas frescas, yogur y un hilo de miel.
El resultado es un desayuno casero que combina la textura esponjosa característica de los pancakes con el aporte de avena y yogur, y que puede personalizarse fácilmente con diferentes acompañamientos.