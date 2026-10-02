Luis Ventura contó por qué internaron a su hijo Antoñito durante una semana

Resumen para apurados
- Antoñito, el hijo de 12 años de Luis Ventura, estuvo internado una semana en la Clínica Trinidad de Palermo por alteraciones en su salud detectadas a fines de septiembre.
- La hospitalización se decidió luego de que sus padres notaran cambios de conducta. En el sanatorio se le practicaron diversos estudios clínicos para controlar sus valores.
- Tras normalizarse los parámetros médicos y mostrar una evolución favorable, el periodista y Fabiana Liuzzi llevaron tranquilidad a sus seguidores y agradecieron la atención.
Días de profunda preocupación le tocó atravesar a la familia de Luis Ventura. El conductor de Primicias Ya reveló a través de sus redes sociales que su hijo Antoñito, de 12 años, permaneció internado durante una semana en la Clínica Trinidad de Palermo para someterse a una serie de controles médicos tras detectar alteraciones en su salud.
El alerta se encendió el pasado lunes 28 de septiembre cuando el niño comenzó a manifestar ciertos cambios que llamaron la atención de sus padres. Frente a este panorama, los profesionales médicos decidieron ingresarlo al centro de salud para llevar a cabo una batería de estudios de laboratorio y observación exhaustiva.
Los indicios que encendieron las alarmas
El propio periodista compartió en su cuenta oficial de Instagram el momento en que su hijo comenzó a mostrar mejorías notables. "Estaba dejando de ser él y algo había cambiado. Estudios y mucho laboratorio nos marcaron parámetros que hoy se normalizaron", explicó Ventura para transmitir calma sobre el diagnóstico de Toñito.
Afortunadamente, el tratamiento y el seguimiento médico permitieron que los valores alterados volvieran a su rango normal, abriendo paso a una evolución altamente favorable. Durante la estadía en el sanatorio, el niño no solo respondió bien al tratamiento, sino que también se ganó el afecto de todo el personal.
El acompañamiento durante un díficil momento
Demostrando la buena energía del pequeño en medio del proceso, el conductor publicó un video donde se lo ve caminando alegremente por las instalaciones de la clínica. "El Doctor Venturita empezó a controlar que todo estuviera bien... Un personaje que se hace querer", escribió sonriente el periodista, quien también aprovechó para agradecer las infinitas muestras de afecto recibidas: "Gracias a todos por su cariño. A los que se ocuparon y a los que se preocuparon también. La vida sigue".
Por su parte, Fabiana Liuzzi, madre del menor, volcó su emoción en las redes acompañando una postal de Toñito en el centro de salud. "¡El poder de Dios y la fuerza del amor va más allá de todo! Así fue siempre y así será", expresó la actriz, al tiempo que destacó la calidez de la institución: "Gracias Trinidad de Palermo por el recibimiento, la atención y el amor. Te amamos pequeño gigante".