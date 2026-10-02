Luis Ventura contó por qué internaron a su hijo Antoñito durante una semana

El acompañamiento durante un díficil momento

Demostrando la buena energía del pequeño en medio del proceso, el conductor publicó un video donde se lo ve caminando alegremente por las instalaciones de la clínica. "El Doctor Venturita empezó a controlar que todo estuviera bien... Un personaje que se hace querer", escribió sonriente el periodista, quien también aprovechó para agradecer las infinitas muestras de afecto recibidas: "Gracias a todos por su cariño. A los que se ocuparon y a los que se preocuparon también. La vida sigue".