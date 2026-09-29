La Justicia ordenó la internación forzosa de Pity Álvarez por 90 días

Resumen para apurados
- La Justicia ordenó la internación psiquiátrica forzosa de Cristian "Pity" Álvarez por 90 días en Buenos Aires, tras intentar fugarse del hospital donde estaba internado.
- El músico recibía atención por una crisis hipertensiva y afronta un juicio por asesinar a un vecino en 2018. Peritajes determinaron que presenta riesgo para sí y terceros.
- El Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 deberá resolver qué pasará con el proceso penal, mientras el hospital enviará informes de su estado de salud mental cada 30 días.
La Justicia ordenó la internación forzosa del cantante Cristian “Pity” Álvarez en una institución psiquiátrica por 90 días en medio del juicio en su contra por el asesinato de un vecino.
La medida judicial fue tomada luego de que el músico intentara escapar ayer del hospital Tornú, donde permanecía internado por una crisis hipertensiva.
El Juzgado Civil determinó que el músico debe continuar en el mismo centro de salud hasta que se defina su derivación a una institución psiquiátrica.
Además, exigió que el director del Tornú informe cada 30 días la evolución del paciente, así como cualquier otro dato de interés.
En la orden, a la que tuvo acceso TN, se especificó que se “deberá tener en cuenta que la internación es considerada un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más breve posible, y que toda persona con padecimientos mentales, se encuentre o no internada, goza de los derechos fundamentales y sus extensiones, de modo que superada la causa que dio origen a la medida de protección, deberá proceder a la inmediata externación, sin necesidad de orden judicial”.
La Justicia solicitó que en el caso de que sea necesario extender la internación pasados los 90 días, tendrá que ser comunicado y evaluado por la Justicia.
Al mismo tiempo, solicitó que el hospital Tornú determine las medidas de seguridad correspondientes para evitar que el paciente abandone el tratamiento -como ocurrió ayer- hasta no obtener el alta médica e incluso se especificó que podrá requerirse una consigna policial.
La Justicia también le pidió a la Clínica Dharma que, en el plazo de 48 horas, manifieste si admitirá al cantante para que curse allí una eventual internación voluntaria.
En el caso de que el cantante se encuentre en condiciones de ser derivado a una institución especializada en salud mental también se requirió que SADAIC proceda de forma urgente a otorgar una vacante en alguna prestadora, que podrá ser Dharma u otra.
La medida se tomó en medio del juicio en su contra por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. Ahora el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) Nº 29 deberá informar qué sucederá con el proceso penal.
El informe de la clínica psiquiátrica
Días atrás, la Clínica Dharma había informado que el paciente había sido evaluado el 23 de septiembre y que en ese momento se determinó riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros y se consideró que presenta criterio de internación psiquiátrica.
Además, se aclaró que esa información no se plasmó en el informe debido a que habitualmente se suele esperar a que el paciente cuenta con su alta clínica para realizar dicha indicación y derivación y que todavía le quedaban pendientes varios estudios médicos (cardiología, diabetología, infectología, toxigología, etc.)
“Debido al cuadro de abuso y dependencia de múltiples sustancias psicoactivas, que le condicionan la conducta en forma patológica, generando un cuadro de descompensación psicótica aguda, perdidas de valores preventivos y conductas de riesgo, se evaluó la existencia de criterio de internación psiquiátrica por presentar riesgo cierto inminente para sí y/o terceros”, se completa el informe.