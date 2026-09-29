La Justicia ordenó la internación forzosa de Pity Álvarez por 90 días

En la orden, a la que tuvo acceso TN, se especificó que se “deberá tener en cuenta que la internación es considerada un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más breve posible, y que toda persona con padecimientos mentales, se encuentre o no internada, goza de los derechos fundamentales y sus extensiones, de modo que superada la causa que dio origen a la medida de protección, deberá proceder a la inmediata externación, sin necesidad de orden judicial”.