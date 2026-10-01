Luis Ventura habló sobre la internación de su hijo menor, Antonito: “Estaba dejando de ser él”

Resumen para apurados
- El periodista Luis Ventura informó que su hijo menor, Antonito, fue internado el 28 de septiembre en la Clínica Trinidad tras notar cambios preocupantes en su salud y conducta.
- El niño de 12 años padece una encefalopatía crónica no evolutiva por su nacimiento prematuro. Tras varios estudios clínicos en el sanatorio, sus parámetros lograron normalizarse.
- Ventura llevó tranquilidad a sus seguidores al compartir imágenes de la favorable recuperación de su hijo y agradeció las constantes muestras de apoyo que recibió la familia.
Luis Ventura generó preocupación entre sus seguidores al contar que su hijo menor, Antonito, tuvo que ser internado el lunes 28 de septiembre en la Clínica Trinidad.
Tres días después, el periodista llevó tranquilidad al compartir nuevos detalles sobre el estado de salud del niño de 12 años, quien padece encefalopatía crónica no evolutiva (ECNE), un trastorno neurológico derivado de su nacimiento prematuro extremo y de pequeños infartos sufridos en uno de los hemisferios de su cerebro.
“Un toro que no afloja... El lunes 28 internamos a Toñito en la Clínica Trinidad... Estaba dejando de ser él y algo había cambiado... Estudios y mucho laboratorio nos marcaron parámetros que hoy se normalizaron y el doctor Venturita empezó a controlar que todo estuviera bien... Un personaje que se hace querer”, escribió el conductor en su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de 280.000 seguidores.
La recuperación de Antonito que mostró Luis Ventura
Junto con el mensaje, Ventura compartió un video que refleja la mejoría del niño. En las imágenes, Antonio aparece vestido con una remera gris, un pantalón de pijama a cuadros y zapatillas, mientras camina con mucha energía y paso firme por los pasillos del sanatorio.
Durante el recorrido, el pequeño pasa junto al personal médico y de recepción y lleva bajo el brazo un peluche grande de color amarillo.
Horas más tarde, el periodista publicó una tierna fotografía tomada en el mismo lugar. En ella, Antonito posa de frente, sonríe ampliamente y sostiene con firmeza su querido peluche.
“Gracias a todos por su cariño... a los que se ocuparon y a los que se preocuparon también... La vida sigue”, añadió Ventura.
Qué dijo Luis Ventura sobre la enfermedad de su hijo
En 2024, el conductor de "Primicias ya" se había quebrado al aire de "A la tarde" (América) al referirse en detalle a la enfermedad que padece su hijo. “Estamos en presencia de un niño que nació de manera prematura, de seis meses y medio, un niño que estaba en una incubadora, un niño que pesaba 700 gramos”, comenzó diciendo.
Al escucharlo, Damián Rojo quiso saber qué diagnóstico tenía el chico. “Es confuso, en definitiva, porque son palabras nada más. Vos tenés que hablar de procederes porque te dicen que es una rama de autismo, te dicen esto, te dicen lo otro... te dicen que en uno de los hemisferios del cerebro tuvo infartos que le dejaron heridas que van cicatrizando y que en la cicatrización van recuperando funciones”, sostuvo.
En ese sentido, Ventura mencionó que su hijo “no habla, pero se hace entender”. “¿No dice ni una sola palabra, Ventu?”, preguntó Karina Mazzocco, y él respondió: “Emite sonidos, pero se hace entender. Se hace entender cuánto está feliz, cuando está enojado, cuando tiene hambre o cuando quiere hacer pis. Entonces, hay que saber hablar ese lenguaje en determinado momento, porque si vos no le interpretás, te comés que tiene un episodio y es un enojo porque no le diste de comer lo que quería”.