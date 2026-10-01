Luis Ventura habló sobre la internación de su hijo menor, Antonito: “Estaba dejando de ser él”

En ese sentido, Ventura mencionó que su hijo “no habla, pero se hace entender”. “¿No dice ni una sola palabra, Ventu?”, preguntó Karina Mazzocco, y él respondió: “Emite sonidos, pero se hace entender. Se hace entender cuánto está feliz, cuando está enojado, cuando tiene hambre o cuando quiere hacer pis. Entonces, hay que saber hablar ese lenguaje en determinado momento, porque si vos no le interpretás, te comés que tiene un episodio y es un enojo porque no le diste de comer lo que quería”.