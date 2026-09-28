Gerardo Sofovich tendrá su propia serie biográfica: "Es muy jugosa"

Resumen para apurados
- Gustavo Sofovich confirmó que firmó un contrato para realizar una serie biográfica sobre la trayectoria y vida personal de su padre, el histórico productor Gerardo Sofovich.
- El anuncio ocurrió en América TV; la producción incluirá su vínculo con figuras como Moria Casán y surge tras la reciente aparición de Sofovich en la serie de la diva.
- La biopic buscará plasmar el impacto de sus éxitos en teatro y televisión en la cultura popular argentina, aunque aún no tiene elenco ni fecha de estreno confirmados.
Gerardo Sofovich tendrá su propia serie biográfica. La noticia fue confirmada por su hijo, Gustavo Sofovich, quien reveló que hace varios meses firmó un acuerdo para realizar una producción sobre la vida personal y la extensa trayectoria del productor, guionista, director y conductor que marcó varias décadas de la televisión y el teatro argentinos.
La novedad surgió durante una entrevista que Gustavo mantuvo con Luis Ventura en Secretos Verdaderos, el programa de América TV. Consultado sobre la producción y el posible elenco, fue contundente: “No puedo hablar de la serie”.
El hijo del artista, heredero de sus derechos, explicó que las condiciones del acuerdo le impiden anticipar nombres o adelantar detalles de la ficción, incluido su desenlace.
“Ya la tengo firmada, la firmé hace meses”, sostuvo al referirse al contrato.
Por el momento, no fueron informados el elenco, la plataforma en la que se estrenará ni la fecha de lanzamiento de la biopic. Lo que sí anticipó Gustavo es que la historia recorrerá distintas dimensiones de la vida de su padre, fallecido el 8 de marzo de 2015.
“Tiene que tener toda la sal, pimienta, dulce de leche, vinagre y todo lo que se le tiene que poner a una serie”, sostuvo sobre el tono que espera para la producción. Y resumió: “La de Gerardo es muy jugosa”.
Moria Casán tendrá su lugar en la historia
Uno de los nombres que Gustavo Sofovich confirmó que aparecerá en la serie es el de Moria Casán, quien mantuvo con Gerardo Sofovich una relación tanto profesional como personal.
Al recordar aquel vínculo, Gustavo destacó la cercanía entre ambos, aunque también reconoció que atravesaron distintos enfrentamientos. “Se querían mucho, se peleaban, pero se querían”, señaló.
Durante la entrevista también contó un diálogo reciente que mantuvo con Casán. Según relató, la actriz le preguntó si su padre le había contado algo sobre ella. “No, mi papá era un caballero”, fue la respuesta de Gustavo.
La confirmación de la nueva producción llega después del estreno de Moria, la serie de Netflix sobre la vida de Moria Casán, que se ubicó entre los contenidos más vistos de la plataforma en Argentina. En esa ficción, Gerardo Sofovich aparece interpretado por Sebastián Arzeno.
Un mes antes, durante una entrevista con Desayuno Americano (El Trece), Gustavo había considerado “chiquita” la presencia de su padre en la serie. “Gerardo tuvo mucho que ver en la carrera de Moria”, había afirmado.
En aquella oportunidad también cuestionó que los productores no le hubieran pedido autorización para utilizar el nombre de su padre. “Me hubiera gustado que los productores me hubieran pedido permiso”, sostuvo, aunque aclaró que habría dado su autorización.
Gustavo también había planteado que una ficción no necesariamente debe reproducir los hechos de manera estrictamente documental. “Debe ser ficción, debe tener sal, pimienta, dulce de leche, aceite de oliva y todos los ingredientes para que sea un éxito”, había señalado.
Además, ubicó a Carlos Petit como el descubridor de Moria Casán y recordó que luego la artista llegó al teatro de la mano de Gerardo Sofovich.
La trayectoria de Gerardo Sofovich
Gerardo Sofovich nació en Buenos Aires el 18 de marzo de 1937 y desarrolló una extensa carrera como productor, autor, director y conductor. Junto con su hermano Hugo Sofovich comenzó a trabajar en el mundo del espectáculo durante la década de 1960.
Entre sus producciones televisivas más recordadas se encuentran Operación Ja-Já, Polémica en el bar y La peluquería de Don Mateo. Sus programas reunieron a figuras como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Javier Portales, Juan Carlos Altavista, Fidel Pintos y María Rosa Fugazot.
También se desempeñó como conductor de Las dos campanas, Semanueve y La noche del domingo, además de integrar los jurados de programas como Bailando por un sueño y Los 8 escalones.
En cine participó como autor o director en películas como Los caballeros de la cama redonda, Camarero nocturno en Mar del Plata y Los vampiros los prefieren gorditos.
En teatro produjo y dirigió obras como Una familia poco normal, No somos santas y El champán las pone mimosas.
Ahora, esa extensa trayectoria y los distintos capítulos de su vida personal serán llevados a la ficción en una serie cuyo desarrollo todavía se mantiene bajo reserva.