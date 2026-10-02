Mató a su expareja y a su suegra en Cafayate y ahora será imputado por abuso sexual contra su hija

Resumen para apurados
- Joaquín Cardozo, detenido por el doble femicidio de su expareja y su suegra en Cafayate en 2024, será imputado por abusar sexualmente de su hija adolescente.
- La acusación surge de pericias informáticas y testimonios. El acusado está bajo prisión preventiva por asesinar a balazos a dos mujeres en octubre de 2024.
- La fiscalía solicitó formalizar los nuevos cargos por abuso grave y producción de material ilícito, lo que agravará de forma sustancial su situación penal.
La investigación por el doble femicidio ocurrido en Cafayate en octubre de 2024 sumó una nueva y grave acusación contra Joaquín Cardozo, de 34 años. El hombre, que permanece detenido con prisión preventiva por los asesinatos de su expareja y de la madre de ella, será imputado también por presuntos delitos contra la integridad sexual de su hija adolescente.
La nueva línea de investigación surgió a partir de testimonios y de una pericia informática realizada sobre dispositivos digitales. Según la Fiscalía, las pruebas reunidas permitirían atribuirle al acusado hechos de abuso sexual que habrían ocurrido durante varios años, cuando la víctima tenía entre 12 y 15 años.
La fiscal penal de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios, María Luján Sodero Calvet, solicitó ante el Juzgado de Garantías la ampliación de la imputación. La audiencia para formalizar los nuevos cargos todavía no tiene fecha y se aguarda que el tribunal establezca cuándo se realizará.
Los delitos que se incorporarán a la acusación
De acuerdo con la hipótesis fiscal, los hechos habrían ocurrido en un contexto de convivencia y se habrían extendido en el tiempo. La investigación describe situaciones de manipulación, intimidación y amenazas, además de episodios que se habrían producido con frecuencia y en distintos lugares.
La ampliación de la imputación contempla los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo y la convivencia con una menor de 18 años, en modalidad continuada.
También incluye la presunta promoción de la corrupción de menores, agravada por el vínculo y la intimidación. Estos delitos concurrirían de manera ideal entre sí, mientras que la acusación por producción de material de abuso sexual infantil será investigada en concurso real con los restantes hechos atribuidos a Cardozo.
Uno de los elementos incorporados al expediente surgió de una pericia informática. Según explicó la fiscal Sodero Calvet, el análisis de dispositivos digitales permitió encontrar registros que vincularían al imputado con la producción de material relacionado con los hechos investigados.
Por tratarse de una víctima menor de edad y de delitos contra la integridad sexual, la Fiscalía mantiene bajo reserva cualquier información que pueda permitir su identificación.
El doble femicidio que conmocionó a Cafayate
Joaquín Cardozo permanece detenido por el asesinato de su expareja, Verónica de los Ángeles Palacios, de 32 años, y de la madre de ella, Felicia Bernarda Romero, de 83. Ambos crímenes ocurrieron durante la noche del 9 de octubre de 2024, en una vivienda del barrio Prelatura de Cafayate.
De acuerdo con la investigación, las dos mujeres murieron por disparos de arma de fuego. Después del ataque, Cardozo se presentó en una dependencia policial de la localidad.
Por el homicidio de Palacios, con quien había mantenido una relación de pareja, enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo, alevosía, violencia de género y utilización de arma de fuego.
En el caso de Romero, la acusación comprende el delito de homicidio calificado por alevosía, por mediar violencia de género y por el uso de un arma de fuego. Hasta el momento, los investigadores no pudieron determinar cuál de los dos asesinatos ocurrió primero.
Una nueva etapa en la investigación judicial
La incorporación de los presuntos abusos sexuales abre una línea de investigación diferente dentro del expediente que comenzó con el doble femicidio. Los nuevos cargos se sustentan en elementos reunidos durante la pesquisa y deberán ser formalizados ante la Justicia.
La audiencia solicitada por la Fiscalía permitirá precisar los hechos atribuidos al acusado y garantizar el ejercicio de su derecho de defensa. Mientras tanto, Cardozo continuará detenido con prisión preventiva por los asesinatos de Palacios y Romero.