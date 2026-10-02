Mató a su expareja y a su suegra en Cafayate y ahora será imputado por abuso sexual contra su hija

La investigación por el doble femicidio ocurrido en Cafayate en octubre de 2024 sumó una nueva y grave acusación contra Joaquín Cardozo, de 34 años. El hombre, que permanece detenido con prisión preventiva por los asesinatos de su expareja y de la madre de ella, será imputado también por presuntos delitos contra la integridad sexual de su hija adolescente.