Joaquín Levinton habló tras la denuncia por abuso sexual: “Estoy muy angustiado"

Resumen para apurados
- Joaquín Levinton publicó un descargo tras ser denunciado ante la Justicia por abuso sexual con acceso carnal y amenazas, declarándose inocente y angustiado.
- La denunciante alegó un vínculo entre 2015 y 2020, mientras que el líder de Turf sostuvo que fue una relación breve y que sufre acoso sistemático desde hace años.
- Con la ratificación de la denuncia y las pruebas presentadas por la defensa del músico, la causa quedará sujeta a las próximas definiciones de la Justicia.
Joaquín Levinton dio su versión después de que trascendiera una denuncia en su contra por abuso sexual con acceso carnal y amenazas. El cantante de Turf publicó un comunicado en sus redes sociales y se refirió por primera vez públicamente a la presentación realizada por una mujer que, según fue informado, había mantenido un vínculo con él.
En su descargo, el músico cuestionó la versión sobre la relación que habría existido entre ambos y marcó una diferencia central respecto de lo señalado por la denunciante. “Nunca fue mi pareja”, afirmó Levinton, quien además sostuvo que la mujer lo acosa desde hace varios años.
Qué dijo Joaquín Levinton sobre la denuncia
A través de sus historias de Instagram, Levinton aseguró que conoce a la mujer que realizó la denuncia y afirmó que el vínculo entre ambos fue breve y circunstancial.
Según su versión, la mujer habría tenido comportamientos de hostigamiento hacia él durante los últimos años. “Esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”, sostuvo.
El cantante también remarcó que, a diferencia de lo que habría planteado la denunciante, nunca fueron pareja. “Me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”, expresó.
La denuncia se conoció públicamente el martes 29 de septiembre, cuando Karina Iavícoli informó en LAM que una mujer había recurrido a la Justicia y relatado presuntos episodios de violencia física y psicológica, además de abuso sexual. La presentación fue caratulada como abuso sexual con acceso carnal y amenazas.
De acuerdo con la información difundida sobre la denuncia, la mujer señaló que el vínculo con el músico se extendió entre 2015 y 2020. También habría realizado una presentación judicial en 2022, que posteriormente retiró. Según su relato, decidió volver a acudir a la Justicia después de reencontrarse con registros audiovisuales de aquella época.
Levinton aseguró que ya había sido denunciado anteriormente
En su comunicado, el líder de Turf también hizo referencia a una situación judicial previa que, según afirmó, estaría relacionada con la misma mujer. “Ya me denunció hace más de tres años”, sostuvo Levinton. De acuerdo con su versión, en aquella oportunidad se presentaron pruebas ante la fiscalía que, según él, demostraban que los dichos de la denunciante eran falsos.
El músico aseguró además que consideraba que aquella situación había quedado atrás y afirmó que la mujer incluso le había pedido disculpas a través de las redes sociales. La versión de Levinton difiere de la acusación que volvió a tomar estado público en los últimos días. La denuncia actual continúa siendo sostenida por la mujer en sede judicial.
Joaquín Levinton afirmó que sufre hostigamiento
Otro de los puntos centrales del comunicado del cantante fue su acusación de que continúa recibiendo contactos de la mujer a través de las redes sociales. Levinton aseguró que recibe mensajes, videos y fotografías de carácter íntimo y afirmó que su abogado conserva capturas de esas comunicaciones.
También sostuvo que decidió bloquearla, pero que los contactos continuarían desde nuevos números telefónicos. “Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo”, afirmó.
Al finalizar su descargo, el cantante expresó su estado emocional frente a la situación. “Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, manifestó.
Hasta el momento, la denunciante mantiene su acusación ante la Justicia, mientras que Levinton presentó públicamente una versión diferente sobre el vínculo y negó haber sido pareja de la mujer. Ambas posiciones forman parte de una causa cuya resolución dependerá de las actuaciones judiciales correspondientes.