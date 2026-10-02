Por qué Franco Colapinto fue sancionado otra vez y largará desde el fondo

La escudería tomó la decisión de colocar el nuevo motor en un fin de semana en el que Colapinto ya tenía pendiente una sanción de cinco puestos por el accidente ocurrido en el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú. De esta manera, ambos castigos se concentran en una misma carrera y Alpine conserva una unidad adicional para el tramo final de la temporada.