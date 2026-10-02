Por qué Franco Colapinto fue sancionado otra vez y largará desde el fondo

Resumen para apurados
- Franco Colapinto largará desde el fondo en el GP de Malasia de Fórmula 1 este fin de semana tras recibir diez puestos de sanción por cambiar el motor de su monoplaza Alpine.
- El piloto ya tenía cinco puestos de recargo por un choque en Bakú. Alpine sumó el cambio de unidad para concentrar las sanciones reglamentarias en una sola competencia.
- Obligado a remontar desde el fondo en la carrera, la maniobra estratégica le permite al argentino disponer de un motor nuevo para encarar el tramo final del campeonato de F1.
Franco Colapinto recibió una nueva sanción para el Gran Premio de Malasia de Fórmula 1 y acumula 15 puestos de penalización en la grilla de largada. El piloto de Alpine deberá cumplir otros 10 lugares de recargo debido a un cambio de motor que excedió el límite reglamentario de componentes para la temporada.
La nueva penalización se produjo porque Alpine instaló en el monoplaza de Colapinto su quinto motor de combustión interna Mercedes del año. El reglamento permite utilizar hasta cuatro unidades de este componente sin recibir una sanción en la parrilla. Al superar ese cupo, el argentino recibió un recargo de 10 posiciones.
La escudería tomó la decisión de colocar el nuevo motor en un fin de semana en el que Colapinto ya tenía pendiente una sanción de cinco puestos por el accidente ocurrido en el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú. De esta manera, ambos castigos se concentran en una misma carrera y Alpine conserva una unidad adicional para el tramo final de la temporada.
Por qué sancionaron a Franco Colapinto
La primera penalización llegó después del incidente de Bakú. Cuando faltaban 15 vueltas para el final, Colapinto bloqueó las ruedas al ingresar a la primera curva durante el relanzamiento posterior a un Auto de Seguridad.
El Alpine del argentino impactó contra el monoplaza de su compañero Pierre Gasly y la maniobra también involucró a Lando Norris. Los tres pilotos abandonaron la competencia.
Los comisarios deportivos responsabilizaron a Colapinto por el incidente y le aplicaron cinco puestos de penalización para la carrera siguiente. Ese castigo quedó pendiente para el Gran Premio de Malasia.
Ahora, a esa sanción se agregaron otros 10 lugares por haber utilizado un quinto motor de combustión interna.
Qué implica la nueva sanción para Colapinto
En total, Colapinto acumula 15 posiciones de penalización para la largada. Como el recargo supera ampliamente las posiciones disponibles en una clasificación convencional, el piloto de Alpine quedará obligado a largar desde las últimas posiciones de la parrilla, según cómo se configure finalmente la grilla.
La decisión de Alpine tiene un componente estratégico. Como el equipo ya debía afrontar una penalización por el accidente de Bakú, optó por aprovechar ese mismo Gran Premio para incorporar una unidad de potencia nueva. De esa manera, evita recibir el mismo castigo en una carrera posterior en la que podría tener más posibilidades de largar desde una posición avanzada.
El cambio no implica que Colapinto haya recibido una nueva sanción por una maniobra durante la actividad en pista. El recargo de 10 posiciones se debe exclusivamente al exceso en el número de motores de combustión utilizados durante la temporada.
Cómo le fue a Colapinto en las prácticas
La sanción también condicionó el programa de trabajo de Alpine durante el viernes. En la segunda práctica libre, Colapinto terminó 22°, último en el clasificador, pero completó 31 vueltas.
Su mejor registro fue de 1m43s391, un tiempo que no permite evaluar directamente su rendimiento a una vuelta porque el equipo concentró el trabajo en tandas largas y en la recopilación de información para la carrera.
Charles Leclerc fue el más rápido de la sesión con Ferrari, con un tiempo de 1m37s528. Isack Hadjar terminó segundo, a 0s099, y Lando Norris fue tercero, a 0s137. Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, terminó décimo con 1m38s588.
La situación de Colapinto no es la única relacionada con cambios de componentes. Arvid Lindblad, de Racing Bulls, también recibió una penalización que lo envió al fondo de la parrilla por modificaciones en su unidad de potencia, mientras que Isack Hadjar perdió cinco lugares por utilizar su séptimo motor V6 de la temporada.
Para Alpine, el objetivo será aprovechar el ritmo de carrera y la unidad de potencia nueva para minimizar el impacto de una sanción que, entre el accidente de Bakú y el cambio de motor, dejó a Colapinto con 15 puestos de recargo antes de la largada del Gran Premio de Malasia.