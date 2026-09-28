Gasly aceptó las disculpas de Colapinto, pero dejó un mensaje contundente tras el choque

El accidente entre Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán todavía genera repercusiones dentro de Alpine. Después del error del argentino en la vuelta 36, que terminó dejando fuera de competencia a los dos monoplazas de la escudería francesa y también involucró a Lando Norris, el piloto francés habló sobre lo ocurrido y dejó en claro cuál considera que debe ser la base de la relación entre ambos de aquí en adelante.