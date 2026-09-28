Gasly aceptó las disculpas de Colapinto, pero dejó un mensaje contundente tras el choque

Resumen para apurados
- Pierre Gasly aceptó las disculpas de Franco Colapinto tras chocar y quedar ambos fuera del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 por un error del argentino en la vuelta 36.
- El incidente arruinó una carrera prometedora para Alpine y desató agresiones en redes sociales, lo que obligó a la escudería a emitir un comunicado repudiando el odio.
- El doble abandono amplió a 15 puntos la desventaja de Alpine ante Racing Bulls en el Campeonato de Constructores y pone a prueba la convivencia interna del equipo.
El accidente entre Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán todavía genera repercusiones dentro de Alpine. Después del error del argentino en la vuelta 36, que terminó dejando fuera de competencia a los dos monoplazas de la escudería francesa y también involucró a Lando Norris, el piloto francés habló sobre lo ocurrido y dejó en claro cuál considera que debe ser la base de la relación entre ambos de aquí en adelante.
Gasly fue consultado por Sky Sports F1 sobre cómo continuará la convivencia con Colapinto luego de un episodio que frustró uno de los mejores fines de semana de Alpine en la temporada. Su respuesta fue breve, pero contundente. “Respeto. Sabes, todo se trata de respeto. Mientras haya respeto, todo es posible”, sostuvo el francés.
La declaración llegó después de que el pilarense asumiera la responsabilidad por la maniobra y ofreciera disculpas a su compañero y al equipo. Gasly las aceptó y, además, su postura se produjo en medio de los cruces e insultos que aparecieron en las redes sociales tras el accidente.
La situación llevó incluso a Alpine a emitir un comunicado institucional para repudiar los mensajes de odio dirigidos hacia sus pilotos. “Los errores ocurren cuando se corre al límite, y sin importar el resultado, nadie debería ser blanco de comentarios de odio o abuso”, expresó la escudería.
Tras las el choque con Colapinto, Gasly no ocultó su frustración
Más allá del incidente con su compañero, la bronca de Gasly también estuvo relacionada con la posibilidad deportiva que Alpine dejó escapar en Bakú. El francés había clasificado séptimo y consideraba que su monoplaza estaba ofreciendo uno de los mejores rendimientos de toda la temporada.
“Estoy tratando de encontrar las palabras. Sí, no es fácil. Tuvimos un muy buen fin de semana y el auto fue uno de los mejores autos de carrera que tuvimos esta temporada”, explicó.
Gasly también destacó que pudo mantenerse durante buena parte de la prueba al ritmo de pilotos de equipos que habitualmente pelean en los primeros puestos.
“El ritmo fue excelente, manteniéndonos a la par de Lewis Hamilton y Lando durante la mayor parte de la carrera. Y teníamos una ventaja de 14 o 15 segundos sobre el pelotón del medio. Así que creo que hay muchos aspectos positivos para rescatar”, señaló.
Precisamente por ese rendimiento, el abandono resultó todavía más doloroso para Alpine. La escudería se quedó sin sumar puntos en una carrera en la que tenía posibilidades concretas de colocar a sus dos autos dentro del top 10.
Un golpe también para el campeonato
El accidente no sólo tuvo consecuencias dentro de la pista. También impactó en la pelea que Alpine mantiene en el Campeonato de Constructores por ser el mejor equipo detrás de las cuatro estructuras dominantes de la temporada.
Mientras los autos franceses se quedaron sin unidades, Arvid Lindblad, de Racing Bulls, remontó desde el 15° lugar de la parrilla hasta el séptimo puesto y sumó seis puntos importantes para su escudería.
Después de 17 competencias, Racing Bulls acumula 83 unidades y ocupa la quinta posición del campeonato, mientras que Alpine quedó con 68. La diferencia entre ambos equipos se amplió así a 15 puntos en una lucha que puede tener un peso significativo en el cierre de la temporada.
Para Alpine, Bakú dejó entonces un doble sabor amargo: perdió una oportunidad importante de sumar con sus dos pilotos y el episodio volvió a poner bajo la lupa la convivencia entre Colapinto y Gasly. El francés, sin embargo, marcó cuál será su punto de partida para dejar atrás el incidente: respeto dentro y fuera de la pista.