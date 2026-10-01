Atlético Tucumán ya tiene rival para la semifinal de la Copa Argentina

Resumen para apurados
- Platense venció 1-0 a Estudiantes con gol de Lencina y será el rival de Atlético Tucumán en las semifinales de la Copa Argentina, a disputarse a fines de octubre.
- El Calamar se impuso en un duelo cerrado gracias al gol agónico de Lencina, mientras que el Decano de Falcioni arriba a la semifinal tras superar cuatro fases previas.
- El ganador de la llave avanzará a la final programada para noviembre, donde buscará consagrarse campeón frente al vencedor del cruce entre Boca Juniors y Banfield.
Atlético Tucumán ya conoce a su rival en las semifinales de la Copa Argentina. Platense derrotó 1-0 a Estudiantes, con un gol de Gonzalo Lencina sobre el final, y se metió entre los cuatro mejores del certamen. Ahora, el “Decano” tendrá enfrente al equipo de Vicente López en un cruce que lo separará de la gran final.
Cuando todo parecía encaminarse hacia los penales, apareció Lencina para resolver un partido cerrado y darle la clasificación a Platense. El delantero ingresó desde el banco de suplentes y apenas un minuto después marcó el único gol de la noche, aprovechando el buen trabajo previo de un equipo que había mostrado mejores intenciones durante buena parte del encuentro.
La primera mitad fue intensa y muy disputada en la mitad de la cancha. Ambos equipos presionaron alto y buscaron incomodar al rival, aunque las situaciones claras de gol fueron escasas. Platense tuvo las aproximaciones más peligrosas y Bautista Merlini contó con una de las mejores oportunidades, aunque no pudo conectar correctamente un centro de Guido Mainero.
En el complemento, el desarrollo mantuvo características similares. El “Calamar” siguió intentando asumir el protagonismo, mientras que Estudiantes se sostuvo en sus individualidades para mantener abierta la posibilidad de llevarse la clasificación. A los 12 minutos, Bautista Kociubinski obligó a una gran intervención de Juan Cozzani con un remate desde afuera del área que el arquero desvió al córner.
Con el paso de los minutos, el partido ganó intensidad y aparecieron más espacios. Merlini volvió a estar cerca con un remate colocado que pasó muy cerca del palo izquierdo. Martín Palermo movió el banco, encontró la respuesta que buscaba y Lencina terminó siendo decisivo.
Así, Atlético ya tiene rival para la próxima instancia. El equipo de Julio César Falcioni viene construyendo un recorrido destacado en la Copa Argentina: eliminó a Sportivo Barracas en 32avos, a Talleres de Córdoba en 16avos, a Independiente en octavos y a Independiente Rivadavia en los cuartos de final.
Ahora, el desafío será Platense. El partido por un lugar en la final se disputaría el 21 o el 28 de octubre, mientras que la definición está prevista para el 4 de noviembre, aunque podría sufrir modificaciones si Boca avanza a la final. Para Atlético, el objetivo está claro: dar otro paso en un torneo en el que ya se instaló entre los protagonistas. El “Decano” buscará aprovechar el envión de sus últimas actuaciones para sostener el sueño de conquistar el título.