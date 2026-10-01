Atlético Tucumán ya tiene rival para la semifinal de la Copa Argentina

Ahora, el desafío será Platense. El partido por un lugar en la final se disputaría el 21 o el 28 de octubre, mientras que la definición está prevista para el 4 de noviembre, aunque podría sufrir modificaciones si Boca avanza a la final. Para Atlético, el objetivo está claro: dar otro paso en un torneo en el que ya se instaló entre los protagonistas. El “Decano” buscará aprovechar el envión de sus últimas actuaciones para sostener el sueño de conquistar el título.