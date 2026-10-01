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Falcioni despejó la duda y Atlético Tucumán tiene el equipo definido para recibir a Barracas Central

El "Emperador" confirmó dos modificaciones en el "11" titular, con la idea de lograr el primer triunfo jugando en casa.

TODO LISTO. Después de probar algunas alternativas, Falcioni se inclinó por los regresos de Nicola y Ruiz Rodríguez.
TODO LISTO. Después de probar algunas alternativas, Falcioni se inclinó por los regresos de Nicola y Ruiz Rodríguez.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Falcioni definió el once de Atlético Tucumán para recibir este sábado a Barracas Central en el Monumental, en busca de su primer triunfo del torneo como local.
  • El DT dispuso el ingreso de Ruiz Rodríguez por el lesionado Leandro Díaz y el regreso del uruguayo Franco Nicola tras cumplir su suspensión en lugar de Fernández.
  • Con estas variantes, el conjunto tucumano intentará cortar la racha sin victorias en casa para volver a meterse en la zona de clasificación entre los ocho de la Zona B.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán completó este jueves una nueva práctica en el complejo José Salmoiraghi y Julio César Falcioni dejó prácticamente definido el equipo que recibirá este sábado a Barracas Central. El partido se jugará desde las 17, en el Monumental, donde el “Decano” buscará su primera victoria del torneo como local.

La principal novedad estará en el ataque. Ramiro Ruiz Rodríguez será el centrodelantero y ocupará el lugar de Leandro Díaz, quien continúa recuperándose de un desgarro. Alexis Canelo tampoco está disponible por la misma lesión, por lo que el entrenador se inclinó por el “Oreja”, que le ganó la pulseada a Manuel Brondo.

Falcioni también recuperará a Franco Nicola. El uruguayo cumplió la fecha de suspensión y volverá a ser titular en reemplazo de Julián Fernández. Su presencia apunta a darle mayor dinámica al mediocampo y acompañar en la generación de juego a Lautaro Godoy y Nicolás Laméndola.

Así, los "11" que se perfilan para enfrentar a Barracas son: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Luciano Vallejo e Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola y Nicolás Laméndola; Ruiz Rodríguez.

La buena onda reinó en el entrenamiento de Atlético

Después del entrenamiento, el plantel compartió el tradicional asado de los jueves. Con tablones instalados en el gimnasio, jugadores y cuerpo técnico aprovecharon el momento para compartir fuera de la cancha y fortalecer los vínculos del grupo.

Atlético tendrá este viernes su última práctica y luego quedará concentrado en el hotel Sheraton. El sábado tendrá una nueva oportunidad de conseguir en casa los puntos que necesita para volver a meterse entre los ocho de la zona B. (Producción periodística: Carlos Oardi)

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