Falcioni despejó la duda y Atlético Tucumán tiene el equipo definido para recibir a Barracas Central

La principal novedad estará en el ataque. Ramiro Ruiz Rodríguez será el centrodelantero y ocupará el lugar de Leandro Díaz, quien continúa recuperándose de un desgarro. Alexis Canelo tampoco está disponible por la misma lesión, por lo que el entrenador se inclinó por el “Oreja”, que le ganó la pulseada a Manuel Brondo.