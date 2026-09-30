Otro dolor de cabeza para Falcioni: dos lesiones complican a Atlético Tucumán antes de recibir a Barracas

Ambos tienen argumentos para quedarse con el lugar. Brondo fue quien acumuló tres titularidades consecutivas cuando Díaz sufrió un desgarro contra Huracán, por la fecha 3. Incluso, durante ese período anotó un gol frente a Independiente por Copa Argentina. “RRR”, por su parte, también suma tres titularidades en el semestre, aunque actuando como volante por izquierda. Sin embargo, un antecedente reciente favorece al tucumano: en los últimos partidos fue él quien ingresó en lugar del “Loco” cuando Falcioni necesitó una alternativa en la zona ofensiva.