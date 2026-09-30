Otro dolor de cabeza para Falcioni: dos lesiones complican a Atlético Tucumán antes de recibir a Barracas

Resumen para apurados
- Falcioni rearma el ataque de Atlético Tucumán para recibir este sábado a Barracas Central en el Monumental, debido a las lesiones de Leandro Díaz y Alexis Canelo.
- Tras la caída ante Aldosivi, el DT ensayó con Brondo y Ruiz Rodríguez para definir la referencia ofensiva, además de contar con el retorno del suspendido Franco Nicola.
- El Decano intentará conseguir su primera victoria como local en el torneo Clausura, con el objetivo de convertir al Monumental en una fortaleza clave para el tramo decisivo.
Julio César Falcioni comenzó a mostrar sus cartas para recibir a Barracas Central, este sábado desde las 17. En la práctica de fútbol realizada ayer en el Monumental, el entrenador empezó a delinear el equipo para la fecha 11 del Clausura, condicionado por dos bajas importantes en ataque y con una duda todavía abierta en el centro de la ofensiva.
Después de mucho tiempo, el cuerpo técnico de Atlético Tucumán decidió utilizar el campo de juego de 25 de Mayo y Chile para realizar el ensayo formal. La medida estuvo relacionada principalmente con los trabajos que se llevan adelante en el complejo José Salmoiraghi, donde fueron sembradas las dos áreas de la cancha principal y, por estos días, se utilizan arcos móviles para realizar ejercicios con pelota.
La práctica le permitió a Falcioni comenzar a ajustar una formación que tendrá modificaciones obligadas respecto del equipo que viene de caer con Aldosivi. Leandro Díaz sufrió una lesión muscular durante la semana posterior al partido frente al “Tiburón”, mientras que Alexis Canelo, quien había ingresado en el complemento, también terminó con molestias en ese encuentro. Ambos quedaron descartados para el compromiso del sábado.
Una duda en el ataque
Para reemplazar a Díaz, Falcioni alternó durante el ensayo a Manuel Brondo y Ramiro Ruiz Rodríguez, que compiten por quedarse con el puesto de centrodelantero. Esa aparece, por ahora, como la principal incógnita del equipo.
Ambos tienen argumentos para quedarse con el lugar. Brondo fue quien acumuló tres titularidades consecutivas cuando Díaz sufrió un desgarro contra Huracán, por la fecha 3. Incluso, durante ese período anotó un gol frente a Independiente por Copa Argentina. “RRR”, por su parte, también suma tres titularidades en el semestre, aunque actuando como volante por izquierda. Sin embargo, un antecedente reciente favorece al tucumano: en los últimos partidos fue él quien ingresó en lugar del “Loco” cuando Falcioni necesitó una alternativa en la zona ofensiva.
La otra modificación será el regreso de Franco Nicola, que cumplió la fecha de suspensión y recuperará su lugar como interior por izquierda dentro del habitual 4-1-4-1, en reemplazo de Julián Fernández. En principio, el uruguayo había recibido dos partidos de sanción, pero Atlético presentó un pedido de reconsideración teniendo en cuenta sus antecedentes disciplinarios. La solicitud fue aceptada y el castigo se redujo a una sola jornada.
Además, otra ausencia confirmada será la de Clever Ferreira, quien se encuentra en Estados Unidos concentrado con la selección paraguaya. Tras debutar frente a Bolivia el domingo, este sábado el central buscará volver a sumar minutos ante Colombia bajo la conducción de Gustavo Alfaro.
De esta manera, el equipo que probó Falcioni estuvo integrado por Luis Ingolotti en el arco; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Luciano Vallejo e Ignacio Galván en el fondo; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Nicola y Nicolás Laméndola en el medio campo; y Brondo como única referencia ofensiva.
Enfrente se paró un equipo compuesto por Tomás Durso; Maximiliano Villa, Juan Rodríguez, Tomás Jung y Juan Infante; Gabriel Compagnucci, Fernández, Ezequiel Ham y Facundo Pimienta; Rodrigo Granillo; y Ruiz Rodríguez, que fue alternando con Brondo durante la práctica.
La recta final
La jornada terminó con el plantel almorzando en el club. Atlético volverá este jueves y viernes por la mañana en Ojo de Agua, mientras que el viernes al mediodía quedará concentrado en el Hotel Sheraton a la espera del encuentro.
Con dos entrenamientos todavía por delante, Falcioni terminará de definir quién será el centrodelantero ante Barracas y realizará los últimos ajustes sobre un esquema que, en principio, no cambiará. Atlético llegará al sábado con una necesidad concreta: conseguir finalmente su primera victoria como local en el Clausura y empezar a transformar el Monumental en un punto fuerte en el tramo decisivo del torneo.