Para reír hasta que te duela el estómago

- Nos embarcamos en hacer un show de stand up en medio de estos tiempos convulsionados, cuando toda la cultura está en crisis y en transformación. Estos tiempos son para no guardarse nada. Decidimos hacer el espectáculo que teníamos ganas, y una de las características es que decidimos hacerlo así: sin filtro. Hacer stand up de este modo significa que podemos reírnos de todo. Es llevar al espectador en un viaje distendido, donde el humor es el protagonista.