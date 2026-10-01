Mientras Javier Milei está en París, Victoria Villarruel se mostró junto al rey de España

Resumen para apurados
- La vicepresidenta Victoria Villarruel se mostró este jueves con el rey Felipe VI en Madrid, durante la apertura del XII Foro Parlamentario Iberoamericano.
- El viaje coincidió con la gira de Javier Milei en París, dejando a Bartolomé Abdala a cargo del Poder Ejecutivo y marcando posturas disímiles sobre el rol del Estado.
- La actividad consolida un perfil internacional propio de Villarruel, exponiendo matices discursivos con la Casa Rosada que impactarán en la dinámica interna del oficialismo.
Mientras Javier Milei desarrolla en París su agenda vinculada con la Argentina Week, la vicepresidenta Victoria Villarruel participa en Madrid del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, donde este jueves se mostró junto al rey Felipe VI durante la apertura del encuentro.
El foro reúne a representantes parlamentarios de los países de la comunidad iberoamericana y tiene entre sus principales ejes el impacto de la inteligencia artificial, los desafíos para las democracias, la desinformación, la igualdad de género y la diplomacia parlamentaria. El encuentro se desarrolla durante el 1 y el 2 de octubre en Madrid.
Villarruel encabeza una delegación integrada por los senadores Maximiliano Abad (UCR), Natalia Gadano (Movere Santa Cruz), Martín Goerling (PRO) y la tucumana Sandra Mendoza (Convicción Federal). La comitiva argentina participó de la sesión inaugural en el Congreso de los Diputados, presidida por Felipe VI.
Villarruel y su planteo sobre la inteligencia artificial
Durante su intervención, la vicepresidenta puso el foco en el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo y sostuvo que el debate excede las cuestiones estrictamente tecnológicas.
“El debate sobre la Inteligencia Artificial no es meramente técnico, es una encrucijada humana. No habrá un Estado eficiente, ni una democracia plena, si no situamos al ser humano que trabaja en el centro de toda innovación tecnológica”, afirmó.
Villarruel también señaló que “el desarrollo, la producción y el trabajo son los verdaderos cimientos de Iberoamérica” y planteó la necesidad de que los Estados y los Parlamentos acompañen a las pequeñas y medianas empresas frente a los cambios derivados de la transformación tecnológica.
Según sostuvo, si no existen “programas audaces de apoyo”, la reconversión tecnológica podría profundizar las desigualdades en el acceso a los beneficios de la digitalización.
“Necesitamos políticas públicas serias que defiendan el arraigo federal y la industrialización”, afirmó.
La vicepresidenta también vinculó la transformación tecnológica con el futuro del empleo y cuestionó las respuestas basadas exclusivamente en la asistencia estatal.
“Ante el desafío del empleo, la respuesta jamás puede ser el repliegue asistencialista ni la resignación de un subsidio permanente. Ninguna transferencia económica va a sustituir jamás la dignidad sagrada del trabajo. El trabajo es realización moral, dignifica a las familias y es el norte innegociable de toda política económica”, sostuvo.
Sus definiciones se produjeron después de que Milei defendiera en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una visión crítica de las regulaciones sobre inteligencia artificial. La vicepresidenta, en cambio, puso el acento en el papel del Estado y de los Parlamentos para acompañar el impacto de las nuevas tecnologías sobre el trabajo y la producción.
Una agenda institucional en España
Antes de participar del foro, Villarruel mantuvo una reunión con el presidente del Senado de España, Pedro Rollán, junto con los cuatro senadores que integran la delegación argentina.
Según informó la vicepresidenta, el encuentro tuvo como objetivo “fortalecer los vínculos entre nuestros países, compartir experiencias y seguir trabajando por una Iberoamérica unida basada en el diálogo, la cooperación y el respeto institucional”. La reunión con Rollán estaba incluida en la agenda oficial del Senado español.
La presencia de Villarruel en Madrid coincide con el viaje de Milei a París. La situación generó una ausencia simultánea del Presidente y la vicepresidenta del territorio argentino y dejó provisoriamente el ejercicio del Poder Ejecutivo en manos del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.
La Ley 20.972 de Acefalía establece que, ante una vacancia transitoria, el Poder Ejecutivo debe ser ejercido, en primer término, por el presidente provisional del Senado; luego, por el presidente de la Cámara de Diputados y, en tercer lugar, por el presidente de la Corte Suprema.
Abdala permanecerá a cargo del Poder Ejecutivo hasta el regreso de Milei, previsto para el sábado 3 de octubre.
No es la primera vez que el senador puntano ocupa ese lugar. Ya había ejercido provisoriamente la Presidencia durante el viaje de Milei a Noruega en diciembre de 2025, cuando Villarruel también se encontraba fuera del país.
La relación entre Milei y Villarruel
El viaje de Villarruel a España se produce en un contexto de diferencias políticas que mantienen desde hace tiempo con el Presidente.
Las primeras tensiones quedaron expuestas incluso antes de la asunción del Gobierno. Durante la campaña electoral de 2023, Milei había señalado que Villarruel tendría responsabilidades vinculadas con las áreas de Seguridad y Defensa. Finalmente, Patricia Bullrich y Luis Petri quedaron al frente de esos ministerios.
Con el inicio de la gestión, las diferencias se trasladaron también al Congreso. La negociación parlamentaria de la Ley Bases y, posteriormente, el rechazo en el Senado al DNU 70/2023 profundizaron las tensiones entre la vicepresidenta y la Casa Rosada.
En marzo de 2024, Villarruel había admitido públicamente sus diferencias con Karina Milei. “Las dos queremos a Javier, las dos somos bravas, pobre jamoncito”, había dicho en una entrevista televisiva.
Meses después, en noviembre de 2024, Milei afirmó que su vicepresidenta no tenía “ninguna injerencia” en las decisiones del Gobierno y cuestionó su pertenencia a la política tradicional. A partir de entonces, la relación entre ambos quedó marcada por diferencias que volvieron a aparecer en distintos momentos de la gestión.