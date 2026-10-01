Mientras Javier Milei está en París, Victoria Villarruel se mostró junto al rey de España

Sus definiciones se produjeron después de que Milei defendiera en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una visión crítica de las regulaciones sobre inteligencia artificial. La vicepresidenta, en cambio, puso el acento en el papel del Estado y de los Parlamentos para acompañar el impacto de las nuevas tecnologías sobre el trabajo y la producción.