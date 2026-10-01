Política

Villarruel participa en Madrid de un foro sobre inteligencia artificial y desinformación

La vicepresidenta y titular del Senado viajó a España junto a cuatro senadores para participar del XII Foro Parlamentario Iberoamericano.

Villarruel participa en Madrid de un foro sobre inteligencia artificial y desinformación
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Victoria Villarruel participa este 1 y 2 de octubre en Madrid del XII Foro Parlamentario Iberoamericano para debatir sobre inteligencia artificial y desinformación.
  • La vicepresidenta viajó con cuatro senadores de distintos bloques y fue recibida por Pedro Rollán, titular del Senado español, en la previa de las deliberaciones.
  • El encuentro cerrará ante el rey Felipe VI tras presentar conclusiones destinadas a enfrentar la polarización política y regular el impacto de nuevas tecnologías.
Resumen generado con IA

La vicepresidenta Victoria Villarruel participa en Madrid del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, un encuentro que reúne a representantes de distintos países de la región para debatir sobre los desafíos que enfrentan las democracias contemporáneas.

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El impacto de la inteligencia artificial, las amenazas derivadas de la polarización y los populismos y el papel de la desinformación en los conflictos armados serán algunos de los principales ejes de las jornadas, que se desarrollarán el 1 y 2 de octubre.

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La delegación argentina está encabezada por Villarruel, quien viajó acompañada por los senadores nacionales Maximiliano Abad (UCR), Natalia Gadano (Moverse Santa Cruz), Martín Goerling (PRO) y Sandra Mendoza (Convicción Federal).

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Una agenda centrada en los desafíos de las democracias

La apertura del foro está prevista para hoy, en el Hemiciclo del Congreso de los Diputados de España. Entre los encargados de inaugurar las deliberaciones estarán la presidenta de la Cámara, Francina Armengol; el secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand; y el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares.

Durante las jornadas también expondrán especialistas y dirigentes políticos de distintos países. Entre ellos se encuentran la directora de la Fundación ELLIS Alicante, Nuria Oliver; el filósofo Daniel Innerarity; y el presidente de la Rada Suprema de Ucrania, Ruslan Stefanchuk.

La agenda contempla además una exposición de la catedrática Tània Verge i Mestre sobre las brechas de género y otra del presidente de la Asamblea de Portugal, José Pedro Aguiar-Branco, sobre diplomacia parlamentaria.

El viernes 2 de octubre, la actividad continuará con una sesión plenaria en el Palacio del Congreso de los Diputados. Allí se presentarán las conclusiones de las cuatro mesas de trabajo y los distintos jefes de delegación expondrán sus posiciones antes del cierre del encuentro, que estará a cargo del rey Felipe VI.

La actividad de Villarruel en España

Antes del inicio del foro, Villarruel mantuvo una reunión en el Senado de España junto a los senadores que integran la comitiva argentina.

La vicepresidenta compartió en su cuenta de Instagram imágenes del encuentro con integrantes del Grupo Parlamentario de Amistad Iberoamericano. La delegación fue recibida por el presidente del Senado español, Pedro Rollán.

La participación de Villarruel se desarrolla en el marco de una agenda parlamentaria que pone el foco en el impacto de las nuevas tecnologías y en los desafíos que enfrentan las instituciones democráticas frente a la circulación de información falsa y la creciente polarización política.

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