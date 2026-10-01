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Scaloni explicó cómo seguirá la Selección sin Messi y qué les dijo a los jugadores después de la final

El entrenador analizó la goleada 4-0 en Córdoba, habló del recambio, elogió a los juveniles y anticipó cambios para enfrentar a Burkina Faso.

CHARLA. Lionel Scaloni conversa con Lionel Messi durante el Mundial 2026, en una de las últimas imágenes de ambos juntos con la selección argentina.
CHARLA. Lionel Scaloni conversa con Lionel Messi durante el Mundial 2026, en una de las últimas imágenes de ambos juntos con la selección argentina.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras golear 4-0 a Bolivia en Córdoba, Lionel Scaloni explicó cómo jugará la Selección sin Lionel Messi, remarcando que mantendrán la identidad táctica en esta nueva etapa.
  • El triunfo marcó el inicio del recambio con el debut de juveniles como Leonel Flores y Franco Mastantuono, tras la charla del DT luego de caer ante España en la final mundialista.
  • Scaloni anticipó más variantes ante Burkina Faso para evaluar opciones, consolidando una transición generacional que preserve la competitividad del equipo sin depender del capitán.
Resumen generado con IA

La selección argentina comenzó una nueva etapa con una goleada 4-0 sobre Bolivia en Córdoba y, después del partido, Lionel Scaloni explicó cómo imagina al equipo sin Lionel Messi. El entrenador destacó que la ausencia del capitán no modificará la esencia futbolística que construyó durante los últimos años, aunque reconoció que habrá matices a partir de los nuevos nombres que empiezan a ganar protagonismo.

“Messi es irremplazable. Nosotros buscaremos la manera de jugar igual, con el mismo sentido y a través de la pelota, llegar unidos al arco rival. Es una identidad que tiene esta selección más allá de los nombres”, sostuvo Scaloni. Y agregó: “Obviamente, con Leo la cosa cambia, pero la idea es seguir jugando de esta manera. Pueden haber matices tácticos, pero la esencia es siempre la misma y eso no va a cambiar”.

El entrenador también valoró la manera en la que sus dirigidos afrontaron el primer amistoso de la fecha FIFA. “Mi sensación es que los chicos afrontaron el partido como tiene que ser, como pide esta camiseta. Todos quieren aportar su granito de arena”, señaló. Para Scaloni, la respuesta del equipo ante Bolivia fue una muestra de que el funcionamiento no depende exclusivamente de una figura y que la identidad puede sostenerse con distintos futbolistas.

El recambio y el lugar para los juveniles

Uno de los puntos centrales de la conferencia estuvo relacionado con los futbolistas que empiezan a tener espacio dentro del seleccionado. Scaloni destacó especialmente el debut de Leonel Flores y la presencia de Franco Mastantuono, en el marco de una convocatoria que busca ampliar las opciones para los próximos desafíos. “Para cualquier entrenador, hacer debutar a un jugador es algo ilusionante, más si sos seleccionador. Se los veo en la cara, noto todo lo que genera jugar con esta camiseta, son privilegiados”, explicó.

Scaloni también pidió cuidado en el proceso de crecimiento de los jóvenes. “A los chicos que vienen a la selección les pedimos que hagan lo que hacen en sus clubes. A Leo Flores le pedimos lo mismo, y tenemos que cuidarlo, porque él como Franco son chicos y hay que cuidar esos talentos”, afirmó. En paralelo, adelantó que contra Burkina Faso podría haber rotación para observar a otros integrantes de la convocatoria.

Qué dijo Scaloni después de la final del Mundial

El DT también recordó la charla que tuvo con el plantel después de la derrota ante España en la final del Mundial. “La primera charla que tuvimos, hablé yo y di mi parecer. Fue muy parecida a la charla pos-Qatar, donde dije que había que seguir y que no podíamos hacer otra cosa que competir”, contó. Según explicó, el mensaje fue que quienes quisieran continuar dentro del proyecto serían bienvenidos y que el objetivo debía seguir siendo mantener a la selección argentina en un nivel competitivo. Sobre su continuidad, en tanto, mantuvo su postura del día anterior: “De lo que dije ayer hasta hoy, no cambió mucho”.

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