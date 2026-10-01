Scaloni explicó cómo seguirá la Selección sin Messi y qué les dijo a los jugadores después de la final

Qué dijo Scaloni después de la final del Mundial

El DT también recordó la charla que tuvo con el plantel después de la derrota ante España en la final del Mundial. “La primera charla que tuvimos, hablé yo y di mi parecer. Fue muy parecida a la charla pos-Qatar, donde dije que había que seguir y que no podíamos hacer otra cosa que competir”, contó. Según explicó, el mensaje fue que quienes quisieran continuar dentro del proyecto serían bienvenidos y que el objetivo debía seguir siendo mantener a la selección argentina en un nivel competitivo. Sobre su continuidad, en tanto, mantuvo su postura del día anterior: “De lo que dije ayer hasta hoy, no cambió mucho”.