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La emoción del “Cuti” Romero tras ser capitán de la selección argentina y marcar ante Bolivia

El defensor convirtió el tercer gol en el Kempes, el mismo estadio donde debutó como profesional hace una década, y habló sobre el legado de Lionel Messi.

CAPITÁN. Cristian “Cuti” Romero llevó el brazalete y marcó un gol en el triunfo de la selección argentina ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes.
CAPITÁN. Cristian “Cuti” Romero llevó el brazalete y marcó un gol en el triunfo de la selección argentina ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cristian Romero fue capitán y anotó un gol en el triunfo 4-0 de Argentina ante Bolivia en Córdoba, asumiendo el liderazgo tras la ausencia de Lionel Messi.
  • El defensor convirtió de cabeza en el mismo estadio donde debutó hace diez años con Belgrano, recibiendo la ovación del público local antes de ser reemplazado.
  • La capitanía de Romero marca el inicio del recambio de líderes en la Selección, enfocados en sostener la exigencia y el legado deportivo dejado por Messi.
Resumen generado con IA

Cristian “Cuti” Romero vivió una noche difícil de olvidar en el triunfo 4-0 de la selección argentina sobre Bolivia. En el estadio Mario Alberto Kempes, el defensor volvió a jugar en Córdoba, donde hace una década debutó como profesional, pero esta vez lo hizo con un rol diferente: fue capitán del equipo y, además, marcó uno de los goles de la victoria.

La ausencia de Lionel Messi abrió el camino para una nueva distribución de responsabilidades dentro del plantel y Romero fue uno de los elegidos para llevar el brazalete. En su Córdoba natal, además, recibió una ovación cada vez que intervino en el partido, especialmente por parte de los hinchas que recordaron sus primeros pasos con Belgrano.

El momento más especial llegó en el segundo tiempo, cuando Romero convirtió de cabeza el tercer gol de la selección argentina. El defensor festejó junto a sus compañeros y luego miró hacia las tribunas, visiblemente emocionado. Más tarde, cuando Scaloni decidió reemplazarlo, le entregó el brazalete a Emiliano “Dibu” Martínez, que continuó como capitán.

“Hoy fue un día especial para mí. Hace 10 años hice mi debut en Belgrano y ahora volver siendo capitán, habiendo vivido la época más grande de la selección… es un día que voy a guardar para toda mi vida”, expresó Romero después del partido. El recuerdo del debut y el presente con la camiseta argentina terminaron unidos en una misma noche.

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El mensaje del “Cuti” sobre Messi

Romero también habló del futuro de la selección argentina sin Messi y dejó claro el impacto que tuvo el capitán en esta generación. “Esto sigue. Lo vamos a extrañar toda la vida a Leo. Nos dejó un legado muy grande y hay que seguir por ese camino. Vamos a tratar de llevar a la selección a lo más alto. Jugamos por la gente”, aseguró.

“Nunca me lo hubiese imaginado ser capitán de la selección. Es una responsabilidad muy grande pero me siento preparado. Como Leo no vamos a tener otro. Es el más grande de la historia. Ha sido un ejemplo para todos. Lo vimos sufrir y nos enseñó a levantarnos siempre y eso vamos a hacer”, cerró Romero, en una noche en la que convirtió, llevó el brazalete y recibió el reconocimiento de los hinchas en el mismo escenario donde comenzó su carrera.

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