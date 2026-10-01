La emoción del “Cuti” Romero tras ser capitán de la selección argentina y marcar ante Bolivia

“Nunca me lo hubiese imaginado ser capitán de la selección. Es una responsabilidad muy grande pero me siento preparado. Como Leo no vamos a tener otro. Es el más grande de la historia. Ha sido un ejemplo para todos. Lo vimos sufrir y nos enseñó a levantarnos siempre y eso vamos a hacer”, cerró Romero, en una noche en la que convirtió, llevó el brazalete y recibió el reconocimiento de los hinchas en el mismo escenario donde comenzó su carrera.